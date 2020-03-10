Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин, – СМИ
Кабинет Министров Украины на заседании 11 марта может принять решение о введении карантина в школах и университетах, а также запретить все массовые мероприятия в стране.
Карантин объявят на общенациональном уровне, дальше решение будут принимать на уровне местной власти, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.
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Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.
Такое решение правительства связано с распространением китайского коронавируса в Европе и мире. О введении ограничений написал и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в телеграмме.
Анонимный Telegram канал "Тёмный Рыцарь" подтвердил слова Дубинского и добавил, что в Офисе Президента 10 марта обсуждали формат ограничений.
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