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      Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин, – СМИ

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      Кабинет Министров Украины на заседании 11 марта может принять решение о введении карантина в школах и университетах, а также запретить все массовые мероприятия в стране.

      Карантин объявят на общенациональном уровне, дальше решение будут принимать на уровне местной власти, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве. 

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      Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

      Такое решение правительства связано с распространением китайского коронавируса в Европе и мире. О введении ограничений написал и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в телеграмме.

      Анонимный Telegram канал "Тёмный Рыцарь" подтвердил слова Дубинского и добавил, что в Офисе Президента 10 марта обсуждали формат ограничений.

      Все, что нужно знать о коронавирусе

      • По итогам 10 марта от коронавируса умерли 4 026 человек. Общее количество инфицированных составило 114 452 человека по всему миру. Выздоровели более 64 тысяч человек.
      • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Италии. В стране зафиксировали 463 смертельных случая от коронавируса. Специалисты подтвердили 9172 случая заболевания.
      • 3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии. Жена больного находится в обсервации в военном госпитале. Первые анализы показали, что женщина здорова, как и остальные пять человек, которые контактировали с мужчиной.
      • Сейчас не существует вакцины от коронавируса, но Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США начали тестировать вакцину на людях.

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      10 марта
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости политики Учеба Образование Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Здоровье Олександр Дубинский
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