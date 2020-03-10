Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин, – СМИ

Кабинет Министров Украины на заседании 11 марта может принять решение о введении карантина в школах и университетах, а также запретить все массовые мероприятия в стране.

Карантин объявят на общенациональном уровне, дальше решение будут принимать на уровне местной власти, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

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Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Такое решение правительства связано с распространением китайского коронавируса в Европе и мире. О введении ограничений написал и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в телеграмме.

Анонимный Telegram канал "Тёмный Рыцарь" подтвердил слова Дубинского и добавил, что в Офисе Президента 10 марта обсуждали формат ограничений.

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По итогам 10 марта от коронавируса умерли 4 026 человек . Общее количество инфицированных составило 114 452 человека по всему миру. Выздоровели более 64 тысяч человек .

. Общее количество инфицированных составило по всему миру. Выздоровели более . После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Италии. В стране зафиксировали 463 смертельных случая от коронавируса. Специалисты подтвердили 9172 случая заболевания.

3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии. Жена больного находится в обсервации в военном госпитале. Первые анализы показали, что женщина здорова, как и остальные пять человек, которые контактировали с мужчиной.

зафиксировали первый случай коронавируса. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии. Жена больного находится в обсервации в военном госпитале. Первые анализы показали, что женщина здорова, как и остальные пять человек, которые контактировали с мужчиной. Сейчас не существует вакцины от коронавируса, но Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США начали тестировать вакцину на людях.



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