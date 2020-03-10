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      Кабмін планує заборонити масові заходи та ввести карантин, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      В Україні можуть запровадити карантин / bykvu.com

      Кабінет Міністрів України на засіданні 11 березня може ухвалити рішення про введення карантину у школах та університетах, а також заборонити всі масові заходи у країні.

      Карантин оголосять на загальнонаціональному рівні, далі рішення ухвалюватимуть на рівні місцевої влади, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в уряді.

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      Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.

      Це пов'язано з поширення китайського коронавірусу у Європі та світі. Про запровадження обмежень написав і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський у телеграмі.

      Анонімний телеграм-канал "Тёмный Рыцарь" підтвердив слова Дубінського та додав, що в Офісі Президента 10 березня обговорювали формат обмежень.

      Все, що треба знати про коронавірус

      • За підсумками 10 березня від коронавірусу померли 4 026 людей. Загальна кількість інфікованих склала 114 452 осіб по всьому світу. Одужали понад 64 тисячі людей.
      • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 463 смертельних випадки від коронавірусу. Фахівці підтвердили 9 172 випадків захворювання.
      • 3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Захворів чоловік, який повернувся з Італії. Дружина хворого перебуває в обсервації у військовому госпіталі. Перші аналізи показали, що жінка є здоровою, як і решта п'ятеро людей, котрі контактували з чоловіком.
      • Зараз не існує вакцини від коронавірусу, але Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США почали тестувати вакцину на людях.

      Як використовувати захисну маску при епідемії коронавірусу
      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Чому долар росте: прогнози для України
      10 березня
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики Освіта Освіта Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Здоров'я Олександр Дубінський
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