Кабмін планує заборонити масові заходи та ввести карантин, – ЗМІ

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 березня може ухвалити рішення про введення карантину у школах та університетах, а також заборонити всі масові заходи у країні.

Карантин оголосять на загальнонаціональному рівні, далі рішення ухвалюватимуть на рівні місцевої влади, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в уряді.

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Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.

Це пов'язано з поширення китайського коронавірусу у Європі та світі. Про запровадження обмежень написав і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський у телеграмі.

Анонімний телеграм-канал "Тёмный Рыцарь" підтвердив слова Дубінського та додав, що в Офісі Президента 10 березня обговорювали формат обмежень.

Все, що треба знати про коронавірус

За підсумками 10 березня від коронавірусу померли 4 026 людей . Загальна кількість інфікованих склала 114 452 осіб по всьому світу. Одужали понад 64 тисячі людей.

. Загальна кількість інфікованих склала по всьому світу. Одужали понад Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 463 смертельних випадки від коронавірусу. Фахівці підтвердили 9 172 випадків захворювання.

3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Захворів чоловік, який повернувся з Італії. Дружина хворого перебуває в обсервації у військовому госпіталі. Перші аналізи показали, що жінка є здоровою, як і решта п'ятеро людей, котрі контактували з чоловіком.

зафіксували перший випадок коронавірусу. Захворів чоловік, який повернувся з Італії. Дружина хворого перебуває в обсервації у військовому госпіталі. Перші аналізи показали, що жінка є здоровою, як і решта п'ятеро людей, котрі контактували з чоловіком. Зараз не існує вакцини від коронавірусу, але Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США почали тестувати вакцину на людях.



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