Кабмин повысил зарплаты служащим Генпрокуратуры: названы суммы

Во вторник, 18 декабря, Кабинет Министров Украины принял решение о повышении размера заработной платы работникам Генеральной прокуратуры на 25%.

Об этом сообщил сайт "Украинские новости".

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что зарплаты местных и региональных прокуроров вырастут в среднем на 10 тысяч гривен, а зарплата генерального прокурора увеличится на 30%.

По его словам, после повышения зарплат региональный прокурор, в зависимости от стажа, будет получать на руки от 23 до 33 тысяч гривен, начальник управления – 18-33 тысяч.

Отмечается, что на служащих Генпрокуратуры, которая является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией по всей стране, повышение должностных окладов не распространялось. Соответственно, этот документ принят для обеспечения междолжностной дисциплины в оплате труда.