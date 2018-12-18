Кабмін підвищив зарплати службовцям Генпрокуратури: названо суми

У вівторок, 18 грудня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про підвищення розміру заробітної плати працівникам Генеральної прокуратури на 25%.

Про це повідомив сайт "Українські новини".

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Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що зарплати місцевих і регіональних прокурорів зростуть у середньому на 10 тисяч гривень, а зарплата генерального прокурора побільшає на 30%.

За його словами, після підвищення зарплат регіональний прокурор, залежно від стажу, буде отримувати на руки від 23 до 33 тисяс гривень, начальник управління – 18-33 тисяч.

Зазначається, що на службовців Генпрокуратури, яка є конституційним органом з особливим статусом і юрисдикцією по всій країні, підвищення посадових окладів не поширювалося. Відповідно, цей документ ухвалено для забезпечення міжпосадової дисципліни в оплаті праці.