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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Кабмін підвищив зарплати службовцям Генпрокуратури: названо суми

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      Кабмін підвищив зарплати службовцям Генпрокуратури: названо суми
      Кабмін підвищив зарплати службовцям Генпрокуратури: названо суми / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 18 грудня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про підвищення розміру заробітної плати працівникам Генеральної прокуратури на 25%.

      Про це повідомив сайт "Українські новини".

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      Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що зарплати місцевих і регіональних прокурорів зростуть у середньому на 10 тисяч гривень, а зарплата генерального прокурора побільшає на 30%.

      За його словами, після підвищення зарплат регіональний прокурор, залежно від стажу, буде отримувати на руки від 23 до 33 тисяс гривень, начальник управління – 18-33 тисяч.

      Зазначається, що на службовців Генпрокуратури, яка є конституційним органом з особливим статусом і юрисдикцією по всій країні, підвищення посадових окладів не поширювалося. Відповідно, цей документ ухвалено для забезпечення міжпосадової дисципліни в оплаті праці.

      Теги: Новини України Гроші Кабінет Міністрів України ГПУ
      Джерело: 24 канал
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