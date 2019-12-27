Кабмин принял закон, который позволяет решить споры вне суда

Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде установить внесудебное разрешение споров через специального посредника – медиатора.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет "Правительственный портал".

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В правительстве объясняют, что законопроект определяет сферу применения медиации, ее принципы, требования к медиатору, его права, обязанности и ответственность, а также проведение медиации права и обязанности сторон.

Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего,

– объяснил Гончарук.

Что это значит?

Законопроект "О медиации" уже рассматривала Верховная Рада 8 созыва в феврале 2019 года. Однако тогда прламент провалил принятие закона.

Медиация – вид альтернативного урегулирования споров с привлечением посредника (медиатора). Он помогает сторонам конфликта наладить коммуникацию и проанализировать конфликтную ситуацию таким образом, чтобы они сами смогли выбрать лучший для всех сторон вариант решения.

Медиатор сам не принимает решения, как это происходит во время формального судебного процесса.

Медиация может применяться в любых конфликтах:

гражданских;

семейных;

трудовых;

хозяйственных;

административных;

в производстве по уголовным проступкам;

преступлениям небольшой или средней тяжести и в уголовном производстве в форме частного обвинения;

делам об административных правонарушениях.

В Кабмине отмечают, что возможность решать конфликт договоренностями – это небольшие финансовые затраты и сокращение сроков решения. Кроме того, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на суды и сократит количество обжалуемых судебных решений.