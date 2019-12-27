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      Кабмін ухвалив закон, який дозволяє вирішити суперечки поза судом

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      Конфлікти можна буде вирішити поза судом – уряд схвалив законопроєкт про медіацію / Getty Images

      Кабінет міністрів має намір запропонувати Верховній Раді встановити позасудове вирішення спорів через посередника – медіатора.

      Відповідний законопроект уряд схвалив на засіданні в п'ятницю, 27 грудня, повідомив прем`єр-міністр Олексій Гончарук в телеграм-каналі.

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      Гончару наголосив, що законопроєкт значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього.

      Суперечки та конфлікти можна буде вирішити поза судом. Уряд схвалив законопроект "Про медіацію" – передбачає позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника – медіатора,
      – написав він.

      Зазначимо, законопроект "Про медіацію" вже розглядала Верховна Рада 8 скликання у лютому 2019 року. Однак тоді прламент провалив ухвалення закону.

      Новина доповнюється... 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
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