08:46
22 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта: как это будет происходить

      - Читати новину українською
      Запуск транспорта в Украине 2020 / Украинские новости

      Из-за коронавируса в Украине все внутренние и внешние перевозки остановились. Кабинет Министров разрабатывает план запуска транспорта. Известно, что это будут делать поэтапно.

      Пока нет точной даты возобновления работы общественного транспорта, сказал премьер-министр в интервью РБК-Украина.

      Обратите внимание Из-за коронавируса авиакомпании потеряют 314 миллиардов долларов

      Шмигаль отметил, что правительство разрабатывает поэтапный запуск общественного транспорта, всего должно быть 3 этапа.

      Премьер допустил, что этапы будут предусматривать:

      • Первый этап: определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако сохранится социальная дистанция.
      • Второй этап: запуск междугородного, а затем – межобластного сообщения.
      • Третий этап: восстановление авиаперевозок и железнодорожных перевозок.

      Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают,
      – сказал он.

      Шмыгаль также добавил, что запуск общественного транспорта точно не состоится до 11 мая.

      Как безопасно пользоваться общественным транспортом: смотрите видео


      Какие карантинные ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Кабинет Министров Украины Транспорт Денис Шмыгаль
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:04 Депутаты предлагают списать долги за коммуналку: что известно о законопроекте
      Новини України 3717
      сегодня , 04:01 Самое кровавое массовое убийство в Канаде: количество жертв возросло
      Новини світу 94773
      сегодня , 02:36 Ситуация как в КНДР: Кулеба ответил американскому изданию на статью о "счастливом Крыме"
      Новини України 3358
      сегодня , 07:30 Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделать
      Здорове життя 11781
      сегодня , 06:40 Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
      Здорове життя 15288
      сегодня , 06:25 Аппараты ИВЛ: как работают, сколько стоят и достаточно ли их в Украине
      Статті 1488
      сегодня , 07:45 Стрельба по невинным людям: причины и хронология последних терактов
      Статті 1507
      сегодня , 05:48 На Ровенщине неизвестные напали на отдел полиции и подожгли авто копов фото
      Новини України 2427
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      19 апреля , 23:03 Благодатный огонь в Украине, Пасха на фронте и кошки на карантине: фото дня 19 апреля
      Анатолій Яворський
      19 апреля , 22:00 Спецоперация "Пасха", украинские реалии лечения COVID-19 и Чернобыль в огне: блоги недели
      Блоги тижня