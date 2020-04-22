Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта: как это будет происходить
Из-за коронавируса в Украине все внутренние и внешние перевозки остановились. Кабинет Министров разрабатывает план запуска транспорта. Известно, что это будут делать поэтапно.
Пока нет точной даты возобновления работы общественного транспорта, сказал премьер-министр в интервью РБК-Украина.
Обратите внимание Из-за коронавируса авиакомпании потеряют 314 миллиардов долларов
Шмигаль отметил, что правительство разрабатывает поэтапный запуск общественного транспорта, всего должно быть 3 этапа.
Премьер допустил, что этапы будут предусматривать:
- Первый этап: определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако сохранится социальная дистанция.
- Второй этап: запуск междугородного, а затем – межобластного сообщения.
- Третий этап: восстановление авиаперевозок и железнодорожных перевозок.
Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают,
– сказал он.
Шмыгаль также добавил, что запуск общественного транспорта точно не состоится до 11 мая.
Как безопасно пользоваться общественным транспортом: смотрите видео
Какие карантинные ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Байден хочет, чтобы после победы на выборах вице-президентом США была жена Обамысегодня , 05:06
-
Прогноз погоды на 22 апреля: будет прохладно и ветрено, дождливо в центре и на западесегодня , 06:30
-
Дикие животные начали выходить на опустевшие, из-за карантина, дороги и улицы городовсегодня , 08:33
-
Россия победила коронавирус?сегодня , 08:40
-
Курс валют на 22 апреля: доллар минимально подорожал, цена евро – упаласегодня , 08:30
-
Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, украинские защитники уничтожили 2 наемниковсегодня , 07:27