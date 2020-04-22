Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта: как это будет происходить

Из-за коронавируса в Украине все внутренние и внешние перевозки остановились. Кабинет Министров разрабатывает план запуска транспорта. Известно, что это будут делать поэтапно.

Пока нет точной даты возобновления работы общественного транспорта, сказал премьер-министр в интервью РБК-Украина.

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Шмигаль отметил, что правительство разрабатывает поэтапный запуск общественного транспорта, всего должно быть 3 этапа.

Премьер допустил, что этапы будут предусматривать:

Первый этап: определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако сохранится социальная дистанция.

Второй этап: запуск междугородного, а затем – межобластного сообщения.

Третий этап: восстановление авиаперевозок и железнодорожных перевозок.

Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают,

– сказал он.

Шмыгаль также добавил, что запуск общественного транспорта точно не состоится до 11 мая.

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