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      Кабмін розробляє план поетапного запуску транспорту: як це відбуватиметься

      -
      Запуск транспорту в Україні 2020 / Українські новини

      Через коронавірус в Україні усі внутрішні та зовнішні перевезення зупинилися. Кабінет Міністрів розробляє план запуску транспорту. Відомо, що це робитимуть поетапно.

      Наразі немає точної дати відновлення роботи громадського транспорту, сказав прем'єр-міністр в інтерв'ю РБК-Україна.

      Зверніть увагу Через коронавірус авіакомпанії втратять 314 мільярдів доларів

      Шмигаль зазначив, що уряд розробляє поетапний запуск громадського транспорту, загалом має бути 3 етапи. 

      Прем'єр допустив, що етапи передбачатимуть:

      • Перший етап: певне пом'якшення обмежень функціонування міського транспорту, проте збережеться соціальна дистанція.
      • Другий етап: запуск міжміського, а потім – міжобласного сполучення.
      • Третій етап: відновлення авіаперевезень та залізничних перевезень.

      Очевидно, етапність відновлення пасажирських перевезень нам зрозуміла. Але від якого дня ми почнемо це робити, я зараз не можу сказати. Власне, над цим наші аналітики працюють,
      – сказав він.

      Шмигаль також додав, що запуск громадського транспорту точно не відбудеться до 11 травня.

      Як безпечно користуватися громадським транспортом: дивіться відео


      Які карантинні обмеження діють в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Кабінет Міністрів України Транспорт Денис Шмигаль Новини України
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