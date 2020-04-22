Кабмін розробляє план поетапного запуску транспорту: як це відбуватиметься
Через коронавірус в Україні усі внутрішні та зовнішні перевезення зупинилися. Кабінет Міністрів розробляє план запуску транспорту. Відомо, що це робитимуть поетапно.
Наразі немає точної дати відновлення роботи громадського транспорту, сказав прем'єр-міністр в інтерв'ю РБК-Україна.
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Шмигаль зазначив, що уряд розробляє поетапний запуск громадського транспорту, загалом має бути 3 етапи.
Прем'єр допустив, що етапи передбачатимуть:
- Перший етап: певне пом'якшення обмежень функціонування міського транспорту, проте збережеться соціальна дистанція.
- Другий етап: запуск міжміського, а потім – міжобласного сполучення.
- Третій етап: відновлення авіаперевезень та залізничних перевезень.
Очевидно, етапність відновлення пасажирських перевезень нам зрозуміла. Але від якого дня ми почнемо це робити, я зараз не можу сказати. Власне, над цим наші аналітики працюють,
– сказав він.
Шмигаль також додав, що запуск громадського транспорту точно не відбудеться до 11 травня.
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