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      Кабмин создал Фонд для соцпомощи потерпевшим от насильственных преступлений

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      Потерпевшие от насильственных преступлений будут получать помощь от новосозданного фонда / eu-ua.org

      Кабинет Министров Украины создал Фонд для оказания социальной помощи потерпевшим от насильственных преступлений. В Фонд будут поступать деньги от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов, если суд примет обвинительный приговор.

      "По нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тысячи человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи. Украина присоединяется к признанной мировой практике", – сообщил в телеграм-канале по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      По теме: Для людей, пострадавших от домашнего насилия, откроют "кризисную комнату" в Киеве

      Читайте также: Каждая 5 женщина, которая просит о помиловании, была жертвой домашнего насилия

      Добавим, что в Украине за 2018 год зарегистрировали 1586 криминальных правонарушений, связанных с насилием в семье.

      домашнє насильство в Україні статистика за 2018 рік
      Статистика о домашнем насилии в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Деньги Криминальные новости Статистика
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