Кабмин создал Фонд для соцпомощи потерпевшим от насильственных преступлений

Кабинет Министров Украины создал Фонд для оказания социальной помощи потерпевшим от насильственных преступлений. В Фонд будут поступать деньги от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов, если суд примет обвинительный приговор.

"По нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тысячи человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи. Украина присоединяется к признанной мировой практике", – сообщил в телеграм-канале по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Добавим, что в Украине за 2018 год зарегистрировали 1586 криминальных правонарушений, связанных с насилием в семье.



Статистика о домашнем насилии в Украине / Инфографика 24 канала