Кабмін створив Фонд для соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів

Кабінет Міністрів України створив Фонд для надання соціальної допомоги потерпілим від насильницьких злочинів. До Фонду надходитимуть гроші від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів, якщо суд ухвалюватиме обвинувальний вирок.

"За нашими розрахунками, лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тисячі людей. Вони потребують посиленого захисту й допомоги. Україна долучається до визнаної світової практики", – повідомив у телеграм-каналі за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. До теми: Для людей, які постраждали від домашнього насильства, відкриють "кризову кімнату" у Києві Читайте також: Кожна 5 жінка, яка просить про помилування, була жертвою домашнього насильства Додамо, що в Україні за 2018 рік зареєстрували 1586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.

Статистика про домашнє насильство в Україні / Інфографіка 24 каналу