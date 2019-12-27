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      Кабмін створив Фонд для соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів

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      Потерпілі від насильницьких злочинів отримуватимуть допомогу від новоствореного фонду / eu-ua.org

      Кабінет Міністрів України створив Фонд для надання соціальної допомоги потерпілим від насильницьких злочинів. До Фонду надходитимуть гроші від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів, якщо суд ухвалюватиме обвинувальний вирок.

      "За нашими розрахунками, лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тисячі людей. Вони потребують посиленого захисту й допомоги. Україна долучається до визнаної світової практики", – повідомив у телеграм-каналі за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

      До теми: Для людей, які постраждали від домашнього насильства, відкриють "кризову кімнату" у Києві

      Читайте також: Кожна 5 жінка, яка просить про помилування, була жертвою домашнього насильства

      Додамо, що в Україні за 2018 рік зареєстрували 1586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.

      домашнє насильство в Україні статистика за 2018 рік
      Статистика про домашнє насильство в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Гроші Кримінальні новини Статистика
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