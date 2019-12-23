Кожна 5 жінка, яка просить про помилування, була жертвою домашнього насильства, – Мінсоцполітики
Кожна п'ята жінка, яка звертається за помилуванням до президента під час відбування покарання, є жертвою домашнього насильства.
Такі дані озвучив заступник міністра соцполітики з питань євроінтеграції Сергій Ніжинський. Про це мовиться у пресслужбі відомства.
Важливо: Домашнє насильство: де жінці можна отримати допомогу
За 9 місяців 2019 року зафіксовано близько 95 тисяч звернень з приводу домашнього насильства, а це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В основному за допомогою зверталися:
- жінки – 84 тисячі випадків,
- більше 10 тисяч звернень надійшли від чоловіків,
- 755 – від дітей.
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Це жінки, які через деякі життєві обставини опинилися у ситуації, коли змушені були захищатися, і під час захисту завдали тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до летального результату,
– заявив Ніжинський.
У 2020 році планується ввести в дію національний колцентр для потерпілих і очевидців випадків насильства.
Важливо! В Україні за 2018 рік зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.
Домашнє насильство в Україні: статистика / Інфографіка 24 каналу