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      Кожна 5 жінка, яка просить про помилування, була жертвою домашнього насильства, – Мінсоцполітики

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      Жертви домашнього насилля / shuttetstock

      Кожна п'ята жінка, яка звертається за помилуванням до президента під час відбування покарання, є жертвою домашнього насильства.

      Такі дані озвучив заступник міністра соцполітики з питань євроінтеграції Сергій Ніжинський. Про це мовиться у пресслужбі відомства.

      Важливо: Домашнє насильство: де жінці можна отримати допомогу

      За 9 місяців 2019 року зафіксовано близько 95 тисяч звернень з приводу домашнього насильства, а це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В основному за допомогою зверталися:

      • жінки – 84 тисячі випадків,
      • більше 10 тисяч звернень надійшли від чоловіків,
      • 755 – від дітей.

      До речі: Чоловіки теж страждають від домашнього насильства: неочікувані факти

      Це жінки, які через деякі життєві обставини опинилися у ситуації, коли змушені були захищатися, і під час захисту завдали тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до летального результату,
      – заявив Ніжинський.

      У 2020 році планується ввести в дію національний колцентр для потерпілих і очевидців випадків насильства.

      Важливо! В Україні за 2018 рік зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.


      Домашнє насильство в Україні: статистика / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини В'язниця Міністерство соціальної політики
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