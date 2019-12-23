Каждая 5 женщина, которая просит о помиловании, была жертвой домашнего насилия, – Минсоцполитики
Каждая пятая женщина, которая обращается за помилованием к президенту во время отбывания наказания, является жертвой домашнего насилия.
Такие данные озвучил заместитель министра соцполитики по вопросам евроинтеграции Сергей Нежинский. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
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За 9 месяцев 2019 года зафиксировано около 95 тысяч обращений по поводу домашнего насилия, а это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном за помощью обращались:
- женщины – 84 тысячи случаев,
- более 10 тысяч обращений поступили от мужчин,
- 755 – от детей.
Кстати: Мужчины тоже страдают от домашнего насилия: неожиданные факты
Это женщины, которые из-за некоторых жизненных обстоятельств оказались в ситуации, когда вынуждены были защищаться, и во время защиты нанесли тяжкие телесные повреждения, приведшие к летальному исходу,
– заявил Нежинский.
В 2020 году планируется ввести в действие национальный колцентр для потерпевших и очевидцев случаев насилия.
Важно! В Украине за 2018 год зарегистрировали 1 тысячу 586 уголовных правонарушений, связанных с насилием в семье.
Домашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала