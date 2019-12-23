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      Каждая 5 женщина, которая просит о помиловании, была жертвой домашнего насилия, – Минсоцполитики

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      Жертвы домашнего насилия / shuttetstock

      Каждая пятая женщина, которая обращается за помилованием к президенту во время отбывания наказания, является жертвой домашнего насилия.

      Такие данные озвучил заместитель министра соцполитики по вопросам евроинтеграции Сергей Нежинский. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

      Важно: Домашнее насилие: где женщине можно получить помощь

      За 9 месяцев 2019 года зафиксировано около 95 тысяч обращений по поводу домашнего насилия, а это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном за помощью обращались:

      • женщины – 84 тысячи случаев,
      • более 10 тысяч обращений поступили от мужчин,
      • 755 – от детей.

      Кстати: Мужчины тоже страдают от домашнего насилия: неожиданные факты

      Это женщины, которые из-за некоторых жизненных обстоятельств оказались в ситуации, когда вынуждены были защищаться, и во время защиты нанесли тяжкие телесные повреждения, приведшие к летальному исходу,
      – заявил Нежинский.

      В 2020 году планируется ввести в действие национальный колцентр для потерпевших и очевидцев случаев насилия.

      Важно! В Украине за 2018 год зарегистрировали 1 тысячу 586 уголовных правонарушений, связанных с насилием в семье.

      Домашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Министерство социальной политики Тюрьма
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