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      Кабмин усилил контроль над выдачей водительских прав

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      Кабмин усилил контроль над выдачей водительских прав
      Кабмин усилил контроль над выдачей водительских прав / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины усилил контроль над выдачей водительских прав. В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, которую необходимо провести до начала занятий на курсах.

      Новая норма является производной закона о дорожном движении, согласно которому одним из условий получения водительских прав является прохождение полного курса обучения, пишет "РБК-Украина".

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      Кроме того, требования к регистрации учебных групп направлены на предотвращение злоупотреблений путем выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.

      Кабинет министров отменил необходимость приобретения бланков свидетельств об окончании курсов в сервисных центрах МВД. Вместо этого, предлагают вносить электронные формы этих свидетельств в единый реестр МВД и внедрить дистанционную электронную регистрацию групп, которые будут проходить обучение.

      На что повлияют новые изменения? Предлагаемые изменения облегчат аккредитацию заведений, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей. Поэтому полномочия по аккредитации передадут региональным сервисным центрам МВД, что сократит сроки прохождения этой процедуры. К слову, положения Порядка выдачи водительских прав приводятся в соответствие с положениями закона о документах, подтверждающих гражданство Украины. Такой перечень дополнен паспортом гражданина Украины в виде ID-карты.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Авто Кабинет Министров Украины Транспорт Законодательство
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