Кабмін посилив контроль над видачею водійських прав

Кабінет міністрів України посилив контроль над видачею водійських прав. Зокрема, посилено вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС, яку необхідно провести до початку занять на курсах.

Нова норма є похідною закону про дорожній рух, згідно з яким однією з умов отримання водійських прав є проходження повного курсу навчання, пише "РБК-Україна".

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Крім того, вимоги до реєстрації навчальних груп спрямовані на запобігання зловживань шляхом видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

Кабінет міністрів скасував необхідність придбання бланків свідоцтв про закінчення курсів в сервісних центрах МВС. Замість цього, пропонують вносити електронні форми цих свідоцтв в єдиний реєстр МВС і запровадити дистанційну електронну реєстрацію груп, які будуть проходити навчання.

На що вплинуть нові зміни? Запропоновані зміни полегшать акредитацію закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв. Тож повноваження щодо акредитації передадуть до регіональних сервісних центрів МВС, що скоротить терміни проходження цієї процедури. До слова, положення Порядку видачі водійських прав приводяться у відповідність з положеннями закону про документи, що підтверджують громадянство України. Такий перелік доповнено паспортом громадянина України у вигляді ID-карти.