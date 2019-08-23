20:13
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Кабмин утвердил порядок взятия образцов экоинспекцией в портах, – Ляпина

      54 Читати новину українською
      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / obozrevatel.com

      Кабинет министров утвердил процедуру того, как в портах Украины будет происходить взятие проб и как данный процесс будет контролироваться.

      Данное решение было очень положительно воспринято бизнесом, заявила Глава государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

      По словам главы ГРС, данное решение – это уже второй значимый шаг в наведении порядка в работе экологической инспекции Украины, проверяющей порты.

      Сначала были урегулированы отношения между Экоинспекцией и другими органами, которые осуществляли деятельность в портах и контролируют порты. И теперь урегулирована процедура того, как делается забор проб, как они контролируются,
      – заявила Ляпина.

      При этом, по ее словам, данное решение было очень положительно воспринято бизнесом, так как это способ сделать прозрачным контроль и надзор.

      Как ранее заявлял глава таможенной службы Украины Максим Нефьодов, общая сумма потерь от неправомерной деятельности экологических инспекторов составляла до 200 млн долларов в год. Масштабы неправомерных проверок были настолько велики, что стали причиной сокращения количества захода иностранных судов в украинские порты.

      "Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков, предпочитая порты Варны или Констанцы. Но, несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины", заявлял Нефьодов.

      blog_ava
      Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины
      сегодня
      9965
      Теги: Новости Украины Экология Кабинет Министров Украины Максим Нефедов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 19:00 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2738
      Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      сегодня , 18:31 Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      Ірина Лаб'як 169
      ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      сегодня , 18:02 ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      Ірина Поліщук 99
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сегодня , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      сегодня , 15:04 Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      1546
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук