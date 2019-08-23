Кабмин утвердил порядок взятия образцов экоинспекцией в портах, – Ляпина

Кабинет министров утвердил процедуру того, как в портах Украины будет происходить взятие проб и как данный процесс будет контролироваться.

Данное решение было очень положительно воспринято бизнесом, заявила Глава государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

По словам главы ГРС, данное решение – это уже второй значимый шаг в наведении порядка в работе экологической инспекции Украины, проверяющей порты.

Сначала были урегулированы отношения между Экоинспекцией и другими органами, которые осуществляли деятельность в портах и контролируют порты. И теперь урегулирована процедура того, как делается забор проб, как они контролируются,

– заявила Ляпина.

При этом, по ее словам, данное решение было очень положительно воспринято бизнесом, так как это способ сделать прозрачным контроль и надзор.

Как ранее заявлял глава таможенной службы Украины Максим Нефьодов, общая сумма потерь от неправомерной деятельности экологических инспекторов составляла до 200 млн долларов в год. Масштабы неправомерных проверок были настолько велики, что стали причиной сокращения количества захода иностранных судов в украинские порты.

"Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков, предпочитая порты Варны или Констанцы. Но, несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины", заявлял Нефьодов.