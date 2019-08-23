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      Кабмін затвердив порядок взяття зразків екоінспекцією в портах, – Ляпіна

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      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / obozrevatel.com

      Кабінет міністрів затвердив процедуру того, як в портах України відбуватиметься взяття проб і як цей процес буде контролюватися.

      Дане рішення було дуже позитивно сприйнято бізнесом, заявила глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

      За словами глави ДРС, дане рішення це вже другий значущий крок у наведенні порядку в роботі екологічної інспекції України, яка перевіряє порти.

      Спочатку були врегульовані відносини між екоінспекцією та іншими органами, які здійснювали діяльність у портах і контролюють порти. І тепер врегульована процедура того, як робиться забір проб, як вони контролюються,
      – заявила Ляпіна.

      При цьому, за її словами, дане рішення було дуже позитивно сприйнято бізнесом, оскільки це спосіб зробити прозорим контроль і нагляд.

      Як раніше заявляв глава митної служби України Максим Нефьодов, загальна сума втрат від неправомірної діяльності екологічних інспекторів становила до 200 млн доларів на рік. Масштаби неправомірних перевірок були настільки великі, що стали причиною скорочення кількості заходження іноземних суден в українські порти.

      "Іноземні судна просто відмовлялися заходити в українські порти через наявність високих корупційних ризиків, вважаючи за краще порти Варни або Констанци. Але, незважаючи на заборону, екологічні інспектори продовжують самовільно проводити перевірки судів в морських портах України", заявив Нефьодов.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Екологія Максим Нефьодов
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