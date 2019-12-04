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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Кабмин уволил 6 ключевых должностных лиц

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      Кабмин уволил 6 должностных лиц / censor.net.ua

      Кабинет министров уволил шестерых чиновников, в частности Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Эдуарда Петренко из Национальной службы здоровья.

      Решение об увольнении Кабмин принял на заседании 4 декабря, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

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      Кого уволило правительство:

      • Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД;
      • Петренко Эдуарда – с должности председателя Национальной службы здоровья;
      • Билана Сергея – с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы;
      • Чернегу Романа – с должности председателя Государственной службы по вопросам труда;
      • Камуза Андрея – с должности председателя правления Государственного ипотечного учреждения;
      • Климовича Ярослава – с должности председателя правления НАК "Надра Украины".

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Елена Зеркаль
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