Кабмин уволил 6 ключевых должностных лиц
Кабинет министров уволил шестерых чиновников, в частности Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Эдуарда Петренко из Национальной службы здоровья.
Решение об увольнении Кабмин принял на заседании 4 декабря, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
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Кого уволило правительство:
- Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД;
- Петренко Эдуарда – с должности председателя Национальной службы здоровья;
- Билана Сергея – с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы;
- Чернегу Романа – с должности председателя Государственной службы по вопросам труда;
- Камуза Андрея – с должности председателя правления Государственного ипотечного учреждения;
- Климовича Ярослава – с должности председателя правления НАК "Надра Украины".
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