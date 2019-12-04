Кабінет міністрів звільнив 6 ключових посадовців

Кабінет міністрів звільнив шістьох чиновників, зокрема Олену Зеркаль із Міністерства закордонних справ та Едуарда Петренка з Національної служби здоров’я.

Рішення про звільнення Кабмін прийняв на засіданні 4 грудня, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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Кого звільнив уряд:

Зеркаль Олену – за власним бажанням з посади заступника голови МЗС;

Що відомо про звільнення Зеркаль? Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади заступниці міністра закордонних справ 28 листопада. Вона наголосила, що хоч і йде у відставку, втім залишається дипломатом і небайдужою людиною.