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      Кабінет міністрів звільнив 6 ключових посадовців

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      Кабмін звільнив 6 посадовців / censor.net.ua

      Кабінет міністрів звільнив шістьох чиновників, зокрема Олену Зеркаль із Міністерства закордонних справ та Едуарда Петренка з Національної служби здоров’я.

      Рішення про звільнення Кабмін прийняв на засіданні 4 грудня, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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      Кого звільнив уряд:

      • Зеркаль Олену – за власним бажанням з посади заступника голови МЗС;

      Що відомо про звільнення Зеркаль? Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади заступниці міністра закордонних справ 28 листопада. Вона наголосила, що хоч і йде у відставку, втім залишається дипломатом і небайдужою людиною.

      • Петренка Едуарда – з посади голови Національної служби здоров’я;
      • Білана Сергія – з посади заступника голови Державної фіскальної служби;
      • Чернегу Романа – з посади голови Державної служби з питань праці;
      • Камуза Андрія – з посади голови правління Державної іпотечної установи;
      • Климовича Ярослава – з посади голови правління НАК "Надра України".

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олена Зеркаль
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