Кабмин выделил деньги на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе

Кабинет министров Украины на заседании 16 мая выделил 300 миллионов гривен на жилье для семей погибших и пострадавших в войне на Донбассе военнослужащих.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Сьогоднішнім рішенням Уряду буде розподілено майже 300 млн грн для придбання 327 квартир сім'ям воїнів, які загинули в зоні АТО, а також тим, хто отримав інвалідність внаслідок поранення. Я вважаю правильний механізм такий: треба надати людям гроші, а вони самі оберуть житло. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 мая 2018 г.

Отмечается, что в государственном бюджете на 2018 год предусмотрена субвенция на выплату денежной компенсации на жилье для семей погибших в АТО, лиц с инвалидностью вследствии ранения, контузии, увечья или заболевания в АТО, а также тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий в размере 329,8 миллиона гривен.

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Согласно данным региональных органов соцзащиты населения, по состоянию на 12 апреля 2018 года количество лиц, которым предусмотрена выплата денежной компенсации на жилье, составляет 327 человек. Поэтому потребность в расходах на выплату компенсации членам семей погибших военнослужащих и лиц с инвалидностью составляет 299,9 миллиона гривен.

Следовательно, учитывая указанное, предлагается провести распределение субвенции из госбюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации в общем объеме 299,9 миллиона гривен.



Распоряжение Кабмина о выделении денег на жилье