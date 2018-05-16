Кабмин выделил деньги на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе
Кабинет министров Украины на заседании 16 мая выделил 300 миллионов гривен на жилье для семей погибших и пострадавших в войне на Донбассе военнослужащих.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что в государственном бюджете на 2018 год предусмотрена субвенция на выплату денежной компенсации на жилье для семей погибших в АТО, лиц с инвалидностью вследствии ранения, контузии, увечья или заболевания в АТО, а также тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий в размере 329,8 миллиона гривен.
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Согласно данным региональных органов соцзащиты населения, по состоянию на 12 апреля 2018 года количество лиц, которым предусмотрена выплата денежной компенсации на жилье, составляет 327 человек. Поэтому потребность в расходах на выплату компенсации членам семей погибших военнослужащих и лиц с инвалидностью составляет 299,9 миллиона гривен.
Следовательно, учитывая указанное, предлагается провести распределение субвенции из госбюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации в общем объеме 299,9 миллиона гривен.
Распоряжение Кабмина о выделении денег на жилье
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