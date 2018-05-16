Кабмін виділив гроші на житло для сімей загиблих і постраждалих на Донбасі

Кабінет міністрів України на засідання 16 травня виділив 300 мільйонів гривень на житло для сімей загиблих і постраждалих у війні на Донбасі військовослужбовців.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Сьогоднішнім рішенням Уряду буде розподілено майже 300 млн грн для придбання 327 квартир сім'ям воїнів, які загинули в зоні АТО, а також тим, хто отримав інвалідність внаслідок поранення. Я вважаю правильний механізм такий: треба надати людям гроші, а вони самі оберуть житло. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 мая 2018 г.

Зазначається, що у державному бюджеті на 2018 рік передбачена субвенція на виплату грошової компенсації на житло для сімей загиблих в АТО, осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання в АТО, а також тим, хто потребує поліпшення житлових умов у розмірі 329,8 мільйона гривень.

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Згідно з даними регіональних органів соцзахисту населення, станом на 12 квітня 2018 року кількість осіб, яким передбачена виплата грошової компенсації на житло, становить 327 осіб. Тож потреба у витратах на виплату компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та осіб з інвалідністю становить 299,9 мільйона гривень.

Відтак, враховуючи зазначене, пропонується провести розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації в загальному обсязі 299,9 мільойна гривень.



Розпорядження Кабміну про виділення грошей на житло