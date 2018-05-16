Кабмін виділив гроші на житло для сімей загиблих і постраждалих на Донбасі
Кабінет міністрів України на засідання 16 травня виділив 300 мільйонів гривень на житло для сімей загиблих і постраждалих у війні на Донбасі військовослужбовців.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Зазначається, що у державному бюджеті на 2018 рік передбачена субвенція на виплату грошової компенсації на житло для сімей загиблих в АТО, осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання в АТО, а також тим, хто потребує поліпшення житлових умов у розмірі 329,8 мільйона гривень.
Читайте також: Звільнені із ворожого полону українці отримають по 100 тисяч гривень, – МінТОТ
Згідно з даними регіональних органів соцзахисту населення, станом на 12 квітня 2018 року кількість осіб, яким передбачена виплата грошової компенсації на житло, становить 327 осіб. Тож потреба у витратах на виплату компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та осіб з інвалідністю становить 299,9 мільйона гривень.
Відтак, враховуючи зазначене, пропонується провести розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації в загальному обсязі 299,9 мільойна гривень.
Розпорядження Кабміну про виділення грошей на житло
Вибір редакції
-
Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росіїсьогодні , 18:12
-
Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборахсьогодні , 17:04
-
Демонстрація влади та слабких сторін режиму Путіна: західні ЗМІ про відкриття Кримського мостусьогодні , 16:01