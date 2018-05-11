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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Звільнені із ворожого полону українці отримають по 100 тисяч гривень, – МінТОТ

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Звільнені із ворожого полону українці отримають по 100 тисяч гривень, – МінТОТ
Звільнені із ворожого полону українці отримають по 100 тисяч гривень, – МінТОТ / prm.ua

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України заявили про те, що громадянам, яких російські окупаційні сили тримали у полоні, держава виплатить одноразову грошову компенсацію.

Про це інформують у прес-центрі МінТОТу.

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Особам, яких було позбавлено особистої свободи та звільненим 27 грудня 2017 року та 24 січня 2018 року, виплачується грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень,
– йдеться у повідомленні.

Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено свободи на окремих територіях Донецької та Луганської областей, Кабінет Міністрів затвердив відповідною постановою.

Відповідно до цього порядку, звільнені полонені повинні звернутися протягом 6 місяців з дня звільнення в підрозділ з питань соціального захисту виконавчої адміністрації за місцем прописки або фактичного проживання. Це – держадміністрації у Києві, Севастополі, а також виконавчі органи місцевих рад.

До заяви додаються:
 
1. Копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу).
 
2. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).
Теги: Новини України Новини політики Гроші Обмін полоненими Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
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