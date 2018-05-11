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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Освобожденные из вражеского плена украинцы получат по 100 тысяч гривен, – МинТОТ

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Освобожденные из вражеского плена украинцы получат по 100 тысяч гривен, – МинТОТ
Освобожденные из вражеского плена украинцы получат по 100 тысяч гривен, – МинТОТ / prm.ua

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили о том, что гражданам, которых российские оккупационные силы держали в плену, государство выплатит единовременную денежную компенсацию.

Об этом информируют в пресс-центре МинТОТа.

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Лицам, которые были лишены личной свободы и освобожденным 27 декабря 2017 и 24 января 2018, выплачивается денежная помощь в размере 100 тысяч гривен,
– говорится в сообщении.

Порядок выплаты единовременной денежной помощи лицам, которые были незаконно лишены свободы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, Кабинет Министров утвердил соответствующим постановлением.

Согласно этому порядку, освобожденные пленные должны обратиться в течение 6 месяцев со дня освобождения в подразделение по вопросам социальной защиты исполнительной администрации по месту прописки или фактического проживания. Это – госадминистрации в Киеве, Севастополе, а также исполнительные органы местных советов.

К заявлению прилагаются:

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства (с предъявлением оригинала).

2. Копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте или которые не являются гражданами Украины) .

Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Обмен пленными Кабинет Министров Украины
Источник: 24 канал
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