10:28
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      ОТСТАВКА ГОНЧАРУКА КОРОНАВИРУС COVID-19 АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОТСТАВКА ГОНЧАРУКА КОРОНАВИРУС COVID-19 АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ

      Кабмин запустил реформу прозрачных госзакупок в министерствах и проверку на полиграфе

      - Читати новину українською

      Новая реформа должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С марта все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно.

      Подобная практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях, написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет в фейсбуке.

      Обратите внимание: Рада на этой неделе может назначить 5 новых министров, – СМИ

      Что изменится после реформы:

      • Процесс закупок станет более эффективным. Их будет делать меньшее количество людей, но они будут более профессиональными.
      • Внедряется периодическое тестирование на полиграфе людей, которые принимают решения о закупках. Дубилет подчеркнул, что из его опыта в бизнесе, полиграф – это очень действенный инструмент против откатов.
      • Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет больше экономить на больших закупках.

      Также правительство планирует перевести до 2020 года почти все закупки через единый центр, а также привлечь к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

      Важно! В случае государства централизация закупок должна привести к тому, что они будут проходить качественнее, а в бюджете будет больше сбережений. В качестве бонуса – должна снизиться коррупция, ведь усилится контроль.

      Сейчас в Украине государственные закупки осуществляются через электронную систему закупок ProZorro. Ее ввели в 2016 году, чтобы информация о госзакупках была в открытом доступе. Это имело за цель существенно снизить коррупцию в Украине.

      Последние новости о коронавирусе в Украине: в Тернополе госпитализировали ребенка
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Кабинет Министров Украины Деньги ProZorro Бюджет Реформы Коррупция Дмитрий Дубилет Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:00 "Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видео
      Михайло Гема
      сегодня , 08:01 Главные новости 1 марта: Потери на фронте, в Европе выросло количество больных коронавирусом
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 07:01 Депозит на 50 тысяч новорожденным: что конкретно предлагают депутаты
      Ірина Поліщук
      1 марта , 22:00 Кремль опозориться в Сирии, кандидаты на кресло премьера и вспышка коронавируса: блоги недели
      Блоги тижня
      1 марта , 20:00 Смешные мемы недели: вечно молодой Тигипко, чудо-маски от коронавируса, Масленица по-российски
      Северин Трач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук