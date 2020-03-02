Кабмин запустил реформу прозрачных госзакупок в министерствах и проверку на полиграфе

Новая реформа должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С марта все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно.

Подобная практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях, написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет в фейсбуке.

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Что изменится после реформы:

Процесс закупок станет более эффективным. Их будет делать меньшее количество людей, но они будут более профессиональными.

но они будут более профессиональными. Внедряется периодическое тестирование на полиграфе людей, которые принимают решения о закупках. Дубилет подчеркнул, что из его опыта в бизнесе, полиграф – это очень действенный инструмент против откатов.

людей, которые принимают решения о закупках. Дубилет подчеркнул, что из его опыта в бизнесе, полиграф – это очень действенный инструмент против откатов. Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет больше экономить на больших закупках.

Также правительство планирует перевести до 2020 года почти все закупки через единый центр, а также привлечь к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

Важно! В случае государства централизация закупок должна привести к тому, что они будут проходить качественнее, а в бюджете будет больше сбережений. В качестве бонуса – должна снизиться коррупция, ведь усилится контроль.

Сейчас в Украине государственные закупки осуществляются через электронную систему закупок ProZorro. Ее ввели в 2016 году, чтобы информация о госзакупках была в открытом доступе. Это имело за цель существенно снизить коррупцию в Украине.