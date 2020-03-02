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      Кабмін запустив реформу прозорих держзакупівель у міністерствах та перевірку на поліграфі

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      Реформа щодо прозорих держзакупівель / unsplash.com

      Нова реформа має зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними. З березня всі міністерства робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано.

      Подібна практика централізації закупівель поширена у великих корпораціях, написав міністр Кабміну Дмитро Дубілет у фейсбуці.

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      Що зміниться після реформи:

      • Процес закупівель стане ефективнішим. Їх робитиме менша кількість людей, але вони будуть професійнішими. 
      • Впроваджується періодичне тестування на поліграфі людей, які ухвалюють рішення щодо закупівель. Дубілет підкреслив, що з його досвіду у бізнесі, поліграф – це дуже дієвий інструмент проти відкатів.
      • Державні органи будуть виступати "єдиним фронтом" у перемовинах з підрядниками. Відповідно, державний бюджет буде більше економити на великих закупівлях.

      Також уряд планує перевести до 2020 року майже всі закупівлі через єдиний центр, а також долучити до проєкту не лише міністерства, але й інші органи виконавчої влади.

      Важливо! У випадку держави централізація закупівель має призвести до того, що вони відбуватимуться якісніше, а у бюджеті буде більше заощаджень. Як бонус – має знизитись корупція, адже посилиться контроль.

      Зараз в Україні державні закупівлі здійснюються через електронну систему закупівель ProZorro. Її запровадили у 2016 році, аби інформація про держзакупівлі була у відкритому доступі. Це мало на меті суттєво знизити корупцію в Україні. 

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Кабінет Міністрів України Гроші ProZorro Бюджет Реформи Корупція Дмитро Дубілет Новини України
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