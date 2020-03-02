Кабмін запустив реформу прозорих держзакупівель у міністерствах та перевірку на поліграфі

Нова реформа має зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними. З березня всі міністерства робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано.

Подібна практика централізації закупівель поширена у великих корпораціях, написав міністр Кабміну Дмитро Дубілет у фейсбуці.

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Що зміниться після реформи:

Процес закупівель стане ефективнішим. Їх робитиме менша кількість людей , але вони будуть професійнішими.

, але вони будуть професійнішими. Впроваджується періодичне тестування на поліграфі людей, які ухвалюють рішення щодо закупівель. Дубілет підкреслив, що з його досвіду у бізнесі, поліграф – це дуже дієвий інструмент проти відкатів.

людей, які ухвалюють рішення щодо закупівель. Дубілет підкреслив, що з його досвіду у бізнесі, поліграф – це дуже дієвий інструмент проти відкатів. Державні органи будуть виступати "єдиним фронтом" у перемовинах з підрядниками. Відповідно, державний бюджет буде більше економити на великих закупівлях.

Також уряд планує перевести до 2020 року майже всі закупівлі через єдиний центр, а також долучити до проєкту не лише міністерства, але й інші органи виконавчої влади.

Важливо! У випадку держави централізація закупівель має призвести до того, що вони відбуватимуться якісніше, а у бюджеті буде більше заощаджень. Як бонус – має знизитись корупція, адже посилиться контроль.

Зараз в Україні державні закупівлі здійснюються через електронну систему закупівель ProZorro. Її запровадили у 2016 році, аби інформація про держзакупівлі була у відкритому доступі. Це мало на меті суттєво знизити корупцію в Україні.