Рада цього тижня може призначити 5 нових міністрів, – ЗМІ

У середу, 4 березня, у Верховній Раді України відбудеться позачергове засідання, на якому парламентарі, зокрема, мали б розглянути кадрові призначення у Кабінеті Міністрів. Раніше ЗМІ повідомляли, що справа дійде і до зміни прем'єра.

Також у середу парламент може змінити 4 міністрів, а також призначити ще одного керівника у новостворене міністерство, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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У яких міністерствах можуть відбутися кадрові зміни

Міністерство закордонних справ;

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство соціальної політики;

призначення віцепрем'єра з питань промисловості;

Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.

До слова, нині існує єдине Міністерство ветеранів, окупованих територій та переселенців. Втім останнім часом у владі є ідея розділити його, як це було до серпня 2019 року. Прем'єр Олексій Гончарук раніше вже підтвердив, що є ідея призначити Резнікова головою нового старого МінТОТ.

Серед імовірних кандидатів на призначення також відомо, що замінити Вадима Пристайка на посаді голови голови МЗС може чинний віцепрем'єр Дмитро Кулеба.

Втім поки невідомо, хто у такому разі відповідатиме за євроінтеграційний та промисловий напрямки, а також хто очолить МОЗ і Мінсоцполітики.

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Що відомо про можливу відставку Гончарука

У п'ятницю, 28 лютого, українські засоби масової інформації повідомили, буцімто прем'єр Олексій Гончарук повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.

ЗМІ також повідомили, що останньою краплею для Гончарука стала зустріч між Володимиром Зеленським, міністром юстиції Денисом Малюською та олігархом Ігорем Коломойським. Там глава держави нібито розкритикував міністра, який вважався близькою до прем'єра людиною.

Також вже з'явився список з імовірними кандидатами на заміну Гончарука:

Сергій Тігіпко;

Валерій Хорошковський;

Арсен Аваков;

Юрій Вітренко.



Хто може замінити Гончарука, якщо той піде з поста прем'єра / інфографіка 24 каналу