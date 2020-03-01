Зеленський скликає Раду: Разумков пояснив ситуацію

Робота Верховної Ради заблокована розглядом правок до законопроєкту про ринок землі, тому виникла потреба у позачерговому засіданні. Участь у ньому візьмуть також усі члени Кабінету міністрів.

Дмитро Разумков спілкувався із президентом Володимиром Зеленським на тему позачергового засідання. Про це голова Верховної Ради повідомив журналістам, пише "Уніан".

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Разумков пояснив, що його необхідність пов’язана із «важливістю та актуальністю» деяких питань. Спікер нагадав, що нардепи не можуть розглядати інші питання, доки не буде проголосований законопроєкт про ринок землі.

Деякі важливі законопроєкти і теми є сьогодні на порядку денному суспільства, тому президент і запропонував їх розглянути в середу (4 березня – 24 канал),

– сказав Разумков.

Голова Верховної Ради так пояснив, що саме передбачає розгляд питання про Кабінет міністрів. Однак він зазначив, що говоритиметься про діяльність уряду, куди запросять усіх членів Кабміну. Він сказав, що на 99% переконаний, що члени уряду прийдуть на засідання парламенту.

Важливо. Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться 4 березня на вимогу Володимира Зеленського. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.

Що розглядатиме Верховна Рада:

допуск іноземних збройних сил в Україну для проведення навчань у 2020 році (проєкт закону №3003;

проєкт закону №3015 про поділ посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу з 1 березня 2020 року;

проєкт закону №0025 про ратифікацію рамкової угоди з Францією щодо закупівлі 20 патрульних катерів;

проєкт закону №2500д про внесення змін до закону "Про протидію корупції" (друге читання);

Рада також заслухає звіт правоохоронних органів – МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора.

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Водночас у ЗМІ знову з'явилася інформація, що прем'є-міністр України Олексій Гончарук наполягає, аби глава держави прийняв його відставку. За даними джерел, чутки про те, що Гончаруку шукають заміну і вже навіть є кандидати, з'явились на кілька днів раніше. Окрім того, під загрозою звільнення – декілька міністрів.