Зеленский созывает Раду: Разумков объяснил ситуацию

Работа Верховной Рады заблокирована рассмотрением правок к законопроекту о рынке земли, поэтому возникла необходимость во внеочередном заседании. Участие в нем примут также все члены Кабинета Министров.

Дмитрий Разумков общался с президентом Владимиром Зеленским на тему внеочередного заседания. Об этом председатель Верховной Рады сообщил журналистам, пишет "Униан".

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Разумков пояснил, что необходимость заседания связана с "важностью и актуальностью некоторых вопросов". Спикер напомнил, что нардепы не могут рассматривать другие вопросы, пока не будет проголосован законопроект о рынке земли.

Некоторые важные законопроекты и темы сегодня на повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду (4 марта – 24 канал),

– сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады объяснил, что именно предусматривает рассмотрение вопроса о Кабинете Министров. Однако он отметил, что будет говориться о деятельности правительства, куда пригласят всех членов Кабмина. Он сказал, что на 99% убежден, что члены правительства придут на заседание парламента.

Важно. Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится 4 марта по требованиею Владимира Зеленского. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.

Что будет рассматривать Верховная Рада:

допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений в 2020 году (проект закона №3003);

проект закона №3015 о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 1 марта 2020 года;

проект закона №0025 о ратификации рамочного соглашения с Францией по закупке 20 патрульных катеров;

проект закона №2500д о внесении изменений в закон "О противодействии коррупции" (второе чтение);

Рада также заслушает отчет правоохранительных органов – МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора.

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В то же время в СМИ вновь появилась информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук настаивает, чтобы глава государства принял его отставку. Слухи о том, что Гончаруку ищут замену и уже даже есть кандидаты, появились несколькими днями ранее. Кроме того, под угрозой увольнения – несколько министров.