14:59
1 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский созывает Раду: Разумков объяснил ситуацию

      - Читати новину українською

      Работа Верховной Рады заблокирована рассмотрением правок к законопроекту о рынке земли, поэтому возникла необходимость во внеочередном заседании. Участие в нем примут также все члены Кабинета Министров.

      Дмитрий Разумков общался с президентом Владимиром Зеленским на тему внеочередного заседания. Об этом председатель Верховной Рады сообщил журналистам, пишет "Униан".

      К теме: Зеленский созывает Раду: СМИ выяснили, каких министров могут уволить

      Разумков пояснил, что необходимость заседания связана с "важностью и актуальностью некоторых вопросов". Спикер напомнил, что нардепы не могут рассматривать другие вопросы, пока не будет проголосован законопроект о рынке земли.

      Некоторые важные законопроекты и темы сегодня на повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду (4 марта – 24 канал),
      – сказал Разумков.

      Председатель Верховной Рады объяснил, что именно предусматривает рассмотрение вопроса о Кабинете Министров. Однако он отметил, что будет говориться о деятельности правительства, куда пригласят всех членов Кабмина. Он сказал, что на 99% убежден, что члены правительства придут на заседание парламента.

      Важно. Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится 4 марта по требованиею Владимира Зеленского. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.

      Что будет рассматривать Верховная Рада:

      • допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений в 2020 году (проект закона №3003);
      • проект закона №3015 о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 1 марта 2020 года;
      • проект закона №0025 о ратификации рамочного соглашения с Францией по закупке 20 патрульных катеров;
      • проект закона №2500д о внесении изменений в закон "О противодействии коррупции" (второе чтение);
      • Рада также заслушает отчет правоохранительных органов – МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора.

      Читайте также: Гончарук не подавал заявления на отставку, – Разумков

      В то же время в СМИ вновь появилась информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук настаивает, чтобы глава государства принял его отставку. Слухи о том, что Гончаруку ищут замену и уже даже есть кандидаты, появились несколькими днями ранее. Кроме того, под угрозой увольнения – несколько министров.

      Картинки с первым днем весны: лучшая подборка
      сегодня
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
      Марта Вересюк
      сегодня , 13:00 Масштабная сделка по отмыванию денег: что известно о теневых соглашения Порошенко и Тигипко
      Дмитро Гнап
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 12:00 Миссия выполнена: мы запустили бесплатные курсы английского онлайн
      Іван Примаченко
      сегодня , 09:00 Главные новости за 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук