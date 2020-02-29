Може, я пішов у відставку: чому Зеленський викликав до себе Гончарука

Напередодні, 28 лютого, Володимир Зеленський викликав до себе прем‘єра Олексія Гончарука. Президент поставив очільнику уряду питання про рішення Кабміну щодо зміни керівників трьох енергокомпаній. Мовилося і про Центренерго, якими керувала довірена особа олігарха Ігора Коломойського.

Під час зустрічі Зеленський повідомив про те, що Коломойський був вкрай незадоволеним цими кадровими змінами. Також президент поцікавився причинами, які спонукали прем'єр-міністра до зміни керівників енергокомпаній, повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

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У відповідь Олексій Гончарук заявив, що йому є незрозумілою генеральна лінія: то ми боремося з Коломойським, то ми не боремося з Коломойським, то ми покращуємо взаємини з МВФ, то ми їх псуємо.

Якщо я щось неправильно розумію, так, може, я пішов? (у відставку – 24 канал),

– зрештою запитав президента Гончарук.

Що відомо про зміну керівництва Центроенерго

Нещодавно Кабінет Міністрів підтвердив заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго. Раніше відповідне рішення ухвалив Фонд держмайна, аби прискорити підготовку цих підприємств до приватизації. Доливає олії у вогонь і те, що колись прибуткове Центренерго стало глибоко збитковим. За підсумками 2019 року його збитки склали 2,5 мільярда гривень.

За інформацією "Дзеркала тижня", після виборів 2019 року на Центренерго прийшли так звані "смотрящі" від Коломойського. У підсумку тут запрацювало відразу кілька схем щодо постачання вугілля та електроенергії. Так, на Центренерго почало надходити вугілля через численні фірми-прокладки. Є підозра, що йшло воно з Білорусі, Росії та непідконтрольних територій Донбасу. Паралельно йшли поставки електроенергії за зниженим тарифом на феросплави комбінати, що входять в орбіту впливу Коломойського, зокрема Нікопольський комбінат.

Говорили також про підготовку приватизації Центренерго на користь Коломойського. Проте 26 лютого Кабмін змінив керівництво компанії. Замість Володимира Потапенко, якого Коломойський назвав "зрозумілим" керівником Центренерго, Гончарук призначив нового голову – Олександра Корчинського. Останній в минулому виконував обов'язки директора Рівнетеплоенерго та був гендиректором компанії "ТехНова" (виробництво теплової енергії), а також ексдиректором Укртеплоенерго.

У результаті зміни керівництва Коломойський ризикує повністю втратити контроль над енергокомпанією. Щоправда, як пише журналіст Юрій Бутусов, рішення про зміну керівництва компанії ще не набуло чинності. За його словами, річ у тім, що постанову уряду Гончарук публікувати не наважився. А все тому, що останнє слово було за президентом Зеленським, "який не збирається псувати взаємини з Коломойським через Гончарука".

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Імовірна відставка Гончарука: коротко

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього. Видання також писали, що останньою краплею для Гончарука стала зустріч між Володимиром Зеленським, міністром юстиції Денисом Малюською та олігархом Ігорем Коломойським. Там глава держави нібито розкритикував міністра, який вважався близькою до прем'єра людиною.

Водночас вже з'явився список з імовірними кандидатами на заміну Гончарука:

Сергій Тігіпко;

Валерій Хорошковський;

Арсен Аваков;

Юрій Вітренко.

Натомість, за словами журналіста "Українскої правди" Романа Кравця, Гончарук жодних нових заяв не писав. Але Рада все одно його відправить у відставку. Це засідання пройде 4 березня та його скликає президент Зеленський. Окрім питання Кабміну, також планують розглянути кілька законопроєктів, а також звіт про діяльність правоохоронних органів.

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Хто може замінити Гончарука на посту прем'єр-міністра / Інфографіка 24 каналу