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      Приватизацію Центренерго розблокували: що чекає на одне з найбільших підприємств

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      Суд розблокував приватизацію Центренерго – однієї з найбільших енергетичних компаній України. Проте в державній власності воно було збитковим. Центренерго хочуть продати іноземним інвесторам вже за рік-два.

      За словами Олексія Гончарука, його підлеглі вже у пошуку міжнародних аудиторів, які оцінять фінансовий стан однієї з найбільших енергетичних компаній.

      Читайте також – Боротьба між Коломойським та Зеленським: чому олігарх хотів усунути Гончарука

      Вже двічі приватизацію Центренерго через суд намагався заблокувати колишній "смотящий" Віталій Кропачов. У 2017 році підприємство оцінювали в шість мільярдів гривень. Але компанія втратила півтора мільярди прибутку за 2019 рік, що і призвело до збитків.

      Під контролем Кропачова

      Центренерго закуповувало вугілля на шахтах Коропачова за дорожчою ціною. Окрім того, ймовірно він мав намір купити його під час приватизації. Але прокуратура відкрила справу проти судді, яка заблокувала приватизацію Центренерго.

      кропачов
      Що відомо про Кропачова

      Вплив Коломойського

      У вересні 2019 року керівником держкомпанії став партнер Ігоря Коломойського Володимир Потапенко. Заводи Коломойського викуповували до 85% електроенергії, виробленої держпідприємством за нижчою ціною. 

      Якщо ми подивимося на тенденції за останні півроку, коли запрацював ринок електроенергії, Центренерго продавало значно менше, за значно нижчою ціною електроенергію,
      – розповіла експертка з енергетичних питань Вікторія Войціцька.

      На думку експертів, перед приватизацією в Центренерго необхідно сформувати незалежну наглядову раду, до якої увійдуть іноземні експерти. Потім призначити керівництво, яке виведе підприємство на беззбитковість. Лише тоді доцільно говорити про продаж на вигідних умовах для держави.

      Що відомо про Центренерго?Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. Підприємство експлуатує 23 блоки на ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.

      За підсумками діяльності у 2019 році Центренерго скоротило чистий прибуток майже у чотири рази у порівнянні з 2017 роком. 

      Детальніше про продаж Центренерго дивіться у відео 24 каналу:

       

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Гроші Ігор Коломойський Електроенергія Олексій Гончарук Енергетика Приватизація
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