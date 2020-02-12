Приватизацию Центрэнерго разблокировали: что ждет одно из крупнейших предприятий

Суд разблокировал приватизацию Центрэнерго – одной из крупнейших энергетических компаний Украины. Однако в государственной собственности оно было убыточным. Центрэнерго хотят продать иностранным инвесторам уже через год-два.

По словам Алексея Гончарука, его подчиненные уже в поиске международных аудиторов, которые оценят финансовое состояние одной из крупнейших энергетических компаний.

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Уже дважды приватизацию Центрэнерго через суд пытался заблокировать бывший "смотящий" Виталий Кропачов. В 2017 году предприятие оценивалось в шесть миллиардов гривен. Но компания потеряла полтора миллиарда прибыли за 2019 год, что и привело к убыткам.

Под контролем Кропачова

Центрэнерго закупало уголь на шахтах Коропачова по более дорогой цене. Кроме того, вероятно, он намеревался купить его во время приватизации. Но прокуратура открыла дело против судьи, которая заблокировала приватизацию Центрэнерго.



Что известно о Кропачове

Влияние Коломойского

В сентябре 2019 года руководителем госкомпании стал партнер Игоря Коломойского Владимир Потапенко. Заводы Коломойского выкупали до 85% электроэнергии, производимой госпредприятием, по низкой цене.

Если мы посмотрим на тенденции за последние полгода, когда заработал рынок электроэнергии, Центрэнерго продавало значительно меньше, по значительно более низкой цене электроэнергию,

– рассказала эксперт по энергетическим вопросам Виктория Войцицкий.

По мнению экспертов, перед приватизацией в Центрэнерго необходимо сформировать независимый наблюдательный совет, в который войдут иностранные эксперты. Затем назначить руководство, которое выведет предприятие на безубыточность. Лишь тогда целесообразно говорить о продаже на выгодных условиях для государства.

Что известно о Центрэнерго?

Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. Предприятие эксплуатирует 23 блока на ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.



По итогам деятельности в 2019 году Центрэнерго сократило чистую прибыль почти в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

Подробнее о продаже Центрэнерго смотрите в видео 24 канала: