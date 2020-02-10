Боротьба між Коломойським та Зеленським: чому олігарх хотів усунути Гончарука

Протистояння президента Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським вийшло у відкриту фазу. Обшук, який влаштувала Служба безпеки України на телеканалі "1+1", є пострілом стартового пістолета, що дає початок відкритому двобою Зеленського з Коломойським.

Розмови "порохоботів" про те, що новообраний президент є маріонеткою олігарха, вже давно не актуальні. Негласний конфлікт між Зеленським та Коломойським існує вже декілька місяців, але у публічну площину він вийшов лише зараз.

Цікаво: Корупція в "Батьківщині": що відомо про скандальні записи із соратником Тимошенко

"Червону лінію" було перейдено після публікації прослушки розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука разом з міністрами та керівництвом Нацбанку. Питання навіть не в тому, що хтось настільки відверто вдався до незаконного документування роботи найвищих посадових осіб.

Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.



Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").



17 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям розібратися з прослушкою в кабінеті уряду. Справою займається СБУ, відкрито кримінальне провадження.

Проблема сталася пізніше, коли Коломойський через агентів свого політичного впливу, в тому числі депутатів від "Слуги народу" Дубінського та Бужанського, пішов у атаку на владу.

Метою Коломойського було усунення Гончарука з посади прем'єра. Своїх політичних вподобань олігарх не приховує – ще наприкінці 2019 року його "говоряща голова" Олександр Дубінський навіть пропонував публічне парі, що весною в крісло прем'єра сяде Арсен Аваков.



Олексій Гончарук

І Зеленського в цій ситуації обурила не тільки прослушка, скільки бажання Коломойського публічно тиснути на президента, використовуючи заборонені прийоми.

Фактично, зараз відбувається позиціювання Зеленського як керівника в державі. Гончарук – це вибір Зеленського. Це він його зробив прем'єр-міністром, перевівши з посади заступника глави Офісу Президента, куди саме Зеленський і призначив Гончарука, обравши його серед інших кандидатів. І Зеленському, а не Коломойському, вирішувати, скільки Гончарук ще буде працювати на посаді прем'єр-міністра.

Ще більше ж Банкову обурило те, що Коломойський в своїй меті перейшов до заборонених прийомів – прослушки, а також розхитування фракції "Слуга народу".

Обшуки на телеканалі "1+1"

Обшук на каналі "1+1" був проведений саме в передачі "Гроші", яку веде депутат Олександр Дубінський. У слідства є підстави вважати, що записи монтувалися і супроводжувалися титрами на комп'ютері, до якого міг бути причетним журналіст цієї програми Євген Куксін.

Якщо подивитися на файл прослушки Гончарука, то він містить метадані, які вказують на його монтаж на комп'ютері Куксіна. Ці докази в Твіттері виклав користувач Eugen Sakal.



Метадані файлу прослушки прем'єр-міністра України

Сам Куксін є довіреним журналістом Дубінського. Він невдало балотувався на парламентських виборах 2019 року як самовисуванець. У передвиборних документах сказано, що Куксін 1994 року народження, він кореспондент в компанії "1+1 Продакшн" і у нього середня загальна освіта. Останнє може пояснювати той факт, що в титрах на "плівках Гончарука" багато помилок і не перекладені англійські слова.

Обшук СБУ на каналі "1+1" відверто шокував Дубінського. Адже це не вкладається у вигадану ним концепцію, що президентом маніпулюють так звані "соросята" – прозахідно орієнтовані політики.



Олександр Дубінський

Навпаки – СБУ очолює найближча фігура до Зеленського, колишній керівник партії "Слуга народу" та юридичного штабу в "Кварталі 95" Іван Баканов. Він точно не підходить під опис тих, кого Дубінський називає "соросятами".

А визнати, що Зеленський відверто відсікає Коломойського від важелів політичного впливу, Дубінський просто не може. Адже весь його нинішній вплив тримається на його вдаваній наближеності до центру ухвалення рішень.

Тому Дубінський вигадав для своєї аудиторії абсолютну маячню, що начебто СБУ влаштувало обшуки на "1+1", щоб відвернути увагу від збору підписів за відставку керівника НАБУ Артема Ситника.



Артем Ситник

Нелюбов Дубінського та Коломойського до Ситника є зрозумілою. Адже тепер у підслідності НАБУ перебуває справа про розграбунок "Приватбанку", а сам Дубінський має всі шанси потрапити під слідство за статтею незаконного збагачення.

Але його вигадка просто не відповідає хронології подій – санкція суду на обшук СБУ на каналі "1+1" була дана набагато раніше, ніж Дубінський почав збирати підписи проти Ситника.

Боротьба Путіна з олігархами

Особисто мені ця історія з обшуком на "1+1" нагадує весну 2000 року в Росії. Тоді президент Путін менш як рік керував Росією та відчував постійний тиск олігархів, що вважали його своєю маріонеткою.



Володимир Путін

З усіма ними Путін розібрався по черзі, а першого на місце поставили Володимира Гусинського, власника каналу "НТВ". При чому кримінальну справу було порушеною проти медіа-холдингу за схожими статтями: порушення недоторканності приватного життя, порушення таємниці листування, незаконне отримання і розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.



Володимир Гусинський

Коли в олігархів зносить дах, і вони вважають, що можуть шантажувати легітимно обрану владу, то єдиним способом повернути їх на землю є саме така "деолігархізація".

Коломойський та Зеленський

Останні тижні Коломойський, не ховаючись, намагався взяти Зеленського в заручники своїх "хотєлок", основна з яких – повернення "Приватбанку" або принаймні неперешкоджання олігарху в його оборудках у судах.

Аби домогтися свого, депутати Коломойського відверто саботують ініціативи Зеленського в Раді. Навіть у таких нейтральних питаннях, як скорочення чисельності депутатів до 300 і скасування мажоритарки, а також закріплення відкритих списків, як це і було передбачено передвиборчими обіцянками президента і його партії.



Володимир Зеленський

Верховна Рада прийняла в першому читанні поправки в Конституцію, але за них не голосували депутати групи Коломойського як всередині "Слуги народу" (Дубинський, Василевська-Смаглюк, Бужанський), так і в групі "За майбутнє" (Палиця, Батенко, Константкевіч).

Аби провести своє рішення, Банковій довелося підкріпитися голосами "Опозиційної платформи – За життя". Тобто Коломойський настільки розбалансував провладну політичну силу, настільки захопився грою за спиною президента, що почав брати в заручники його спроможність виконувати передвиборчі обіцянки. За що й отримав здачі – обшук на "1+1".

І це не просто персональна образа для Коломойського. Це робить олігарха токсичним в істеблішменті. Він звик торгувати своїм впливом, демонструючи близькість до влади.

Але коли на його телеканал прийшло СБУ з обшуком, для Коломойського дедалі складніше аргументувати свою спроможність домогтися потрібних рішень, які він міг би конвертувати у гроші або вплив.

Читайте також: "Схематоз" Труханова: з'явилося нове гучне ім'я серед підозрюваних

Тому протистояння Зеленського з Коломойським тільки починається. І я особисто можу лише побажати успіху президенту в цій боротьбі. З надією, що ця деолігархізація стосуватиметься всіх представників цього класу.