Может, я ушел в отставку: почему Зеленский вызвал к себе Гончарука

Накануне, 28 февраля, Владимир Зеленский вызвал к себе премьера Алексея Гончарука. Президент задал главе правительства вопрос о решении Кабмина о смене руководителей трех энергокомпаний. Говорилось и о Центрэнерго, которым руководило доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского.

Во время встречи Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями. Также президент поинтересовался причинами, которые побудили премьер-министра к смене руководителей энергокомпаний, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

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В ответ Алексей Гончарук заявил, что ему непонятна генеральная линия: мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем взаимоотношения с МВФ, то мы их портим.

Если я что-то неправильно понимаю, да, может, я ушел? (в отставку – 24 канал),

– в конце концов спросил президента Гончарук.

Что известно о смене руководства Центрэнерго

Недавно Кабинет Министров подтвердил замену руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго. Ранее соответствующее решение принял Фонд госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации. Доливает масла в огонь и то, что некогда прибыльное Центрэнерго стало глубоко убыточным. По итогам 2019 года его убытки составили 2,5 миллиарда гривен.

По информации "Зеркала недели", после выборов 2019 года на Центрэнерго пришли так называемые "смотрящие" от Коломойского. В итоге здесь заработало сразу несколько схем по поставкам угля и электроэнергии. Так, на Центрэнерго начал поступать уголь через многочисленные фирмы-прокладки. Есть подозрение, что он шел из Беларуси, России и неподконтрольных территорий Донбасса. Параллельно шли поставки электроэнергии по сниженному тарифу на ферросплавы комбинаты, входящие в орбиту влияния Коломойского, в частности Никопольский комбинат.

Говорили также о подготовке приватизации Центрэнерго в пользу Коломойского. Однако 26 февраля Кабмин сменил руководство компании. Вместо Владимира Потапенко, которого Коломойский назвал "понятным" руководителем Центрэнерго, Гончарук назначил нового главу – Александра Корчинского. Последний в прошлом исполнял обязанности директора Ровнотеплоэнерго и был гендиректором компании "ТехНова" (производство тепловой энергии), а также экс-директором Укртеплоэнерго.

В результате смены руководства Коломойский рискует полностью потерять контроль над энергокомпанией. Правда, как пишет журналист Юрий Бутусов, решение о смене руководства компании еще не вступило в силу. По его словам, дело в том, что постановление правительства Гончарук публиковать не решился. А все потому, что последнее слово было за президентом Зеленским, "который не собирается портить отношения с Коломойским из-за Гончарука".

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Вероятна отставка Гончарука: коротко

Накануне украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него. Издание также писали, что последней каплей для Гончарука стала встреча между Владимиром Зеленским, министром юстиции Денисом Малюською и олигархом Игорем Коломойским. Там глава государства якобы раскритиковал министра, который считался близким к премьеру человеком.

В то же время уже появился список с вероятными кандидатами на замену Гончарука:

Сергей Тигипко;

Валерий Хорошковский;

Арсен Аваков;

Юрий Витренко.

Зато, по словам журналиста "Украинской правды" Романа Кравца, Гончарук никаких новых заявлений не писал. Но Рада все равно его отправит в отставку. Это заседание пройдет 4 марта и его созывает президент Зеленский. Кроме вопроса Кабмина, также планируют рассмотреть несколько законопроектов, а также отчет о деятельности правоохранительных органов.

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Кто может заменить Гончарука на посту премьер-министра / Инфографика 24 канала