Кабмин запустит единый колл-центр, куда можно будет пожаловаться и получить консультацию

Десятки колл-центров Кабмина и других центральных органов власти Украины объединят в один. То есть украинцы смогут по единому номеру телефона обратиться к государству с жалобами, вопросами и за косультациями.

На сегодня только в самом Кабмине работают около 50 различных колл-центров, рассказал в интервью 24 каналу министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. Каждый из этих колл-центров имеет свои стандарты, оборудование, покупает серверы, компьютеры. Дубилет решил все это централизовать, сделать очень высоким качество обслуживания украинцев, которые обращаются в колл-центр правительства.

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"Я говорю своим сотрудникам, что, вот смотрите, у нас есть Monobank и мы должны быть не хуже, чем Monobank, когда к нам будут обращаться", – сказал министр.

Обращение через мессенджеры

Моя мечта заключается в том, чтобы мы могли обслуживать не только телефонные звонки и почту, но и мессенджеры. В телеграмме, вайбере, фейсбуке ты сможешь обратиться к государству и наш оператор колл-центра сможет тебе помочь,

– анонсировал изменения Дубилет.

Он надеется, что уже в течение полугода удастся перезапустить и централизовать многие колл-центры, чтобы вывести обслуживание граждан на качественно новый уровень.

С какими вопросами можно будет обращаться в колл-центры правительства?

"Это могут быть самые разные вопросы. У кого-то юридические консультации, у кого-то – какие-то жалобы, у кого-то – вопрос по субсидиям. Мы хотим все это централизовать, чтобы у человека не было мысли, а куда писать, куда звонить. Просто – единая точка контакта, по которой человек получит достойную, правильную консультацию, а не будет какого-то "футбола" с обращением", – пояснил министр.

Полноценно возможность обращений ко всем министерствам планируют запустить в следующем году. Но пока такой пилотный проект уже запускают с Министерством социальной политики.

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"Мы прежде всего пытаемся взять на себя обращение этого пилотного министерства. Затем, в течение года, мы все другие министерства и центральные органы власти сможем свести в одну точку", – анонсировал Дубилет.