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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Кабмін запустить єдиний кол-центр, куди можна буде поскаржитись та отримати консультацію

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      Дмитро Дубілет анонсував запуск єдиного кол-центру уряду, куди зможуть звертатися всі українці
      Дмитро Дубілет анонсував запуск єдиного кол-центру уряду, куди зможуть звертатися всі українці / facebook.com/dubilet

      Десятки кол-центрів Кабміну та інших центральних органів влади України об’єднають в один. Тобто українці зможуть за єдиним номером телефону звернутися до держави зі скаргами, питаннями та по косультації.

      На сьогодні в самому лише Кабміні працюють близько 50 різних кол-центрів, розповів в інтерв’ю 24 каналу міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет. Кожен з цих кол-центрів має свої стандарти, обладнання, купує сервери, комп’ютери. Дубілет вирішив усе це централізувати, зробити дуже високою якість обслуговування українців, які звертаються у кол-центр уряду.

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      "Я кажу своїм співробітникам, що от дивіться, у нас є Monobank і ми маємо бути не гіршими, ніж Monobank, коли до нас будуть звертатися", – сказав міністр.

      Звернення через месенджери

      Моя мрія полягає в тому, щоб ми могли обслуговувати не лише телефонні дзвінки та пошту, але й месенджери. У телеграмі, вайбері, фейсбуці ти зможеш звернутися до держави і наш оператор кол-центру зможе тобі допомогти,
      – анонсував зміни Дубілет.

      Він сподівається, що вже протягом пів року вдасться перезапустити та централізувати багато кол-центрів, щоб вивести обслуговування громадян на якісно новий рівень.

      З якими питаннями можна буде звертатися в кол-центри уряду?

      "Це можуть бути найрізноманітніші питання. В когось – юридичні консультації, в когось – якісь скарги, в когось – питання по субсидіях. Ми хочемо все це централізувати, щоб у людини не було думки, а куди писати, куди дзвонити. Просто – єдина точка контакту, за якою людина отримає гідну, правильну консультацію, а не буде якогось "футболу" зі зверненням", – пояснив міністр.

      Повноцінно можливість звернень до всіх міністерств планують запустити наступного року. Але наразі такий пілотний проєкт вже запускають з Міністерством соціальної політики.

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      "Ми перш за все намагаємося взяти на себе звернення цього пілотного міністерства. Потім, протягом року, ми всі інші міністерства та центральні органи влади зможемо звести в одну точку", – анонсував Дубілет.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Міністерство соціальної політики
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