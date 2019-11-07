Масові чистки чиновників: кого звільнять із держслужб

У Кабміні анонсували масові скорочення чиновників місцевих рівнів, а також службовців Держстату і Державної аудиторської служби. На цьому історія не закінчиться: уряд розглядає звільнення й чиновників інших державних органів. Про те, скількох людей невдовзі звільнять і що з ними буде – далі.

Так, під звільнення вже підпадають понад 20 тисяч осіб. Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

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У районних державних адміністраціях ми скорочуємо 18,5 тисяч осіб, у Держстаті – майже 2 тисячі осіб. Окрім того, у Державній аудиторській службі ми скорочуємо майже 3 тисячі людей,

– наголосив він.

Дубілет каже: усі ці звільнення є дуже болючим питанням, однак – неминучим.

Це дійсно болюче питання, але усі ми розуміємо: у нас дійсно бідна країна, у нас працює забагато державних службовців, і ми не можемо їх собі дозволити. Ми не можемо мати таку велику кількість людей, які не приносять такої великої користі суспільству,

– пояснив міністр.

Водночас, Дубілет сподівається, що всі звільнені чиновники зможуть знайти нову роботу і "взяти участь уже в новій економіці". За його словами, уряд допомагатиме цим людям із працевлаштуванням, однак прилаштувати всіх не вдасться.

"Ми будемо їм допомагати, але ми, звісно, не зможемо усім забезпечити нове місце роботи. В нас перезапускається служба зайнятості, ми будемо робити масове профілювання цих співробітників, щоб зрозуміти куди можна їх застосувати", – каже політик.

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Кабмін також планує ввести курси цифрової грамотності, аби ці люди стали впевненими користувачами ПК і були конкурентоспроможними.

Будемо допомагати, але це – життя, це капіталізм. Ми не можемо тримати великий штат людей і платити їм зарплату, бо нам просто тяжко піти на такий крок,

– уточнив Дубілет.

Він додав, що в Україні є ще багато потенціалу для скорочення, а найближчим часом Кабмін візьметься й за чистку інших державних органів.