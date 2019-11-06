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      Дубілет анонсував масове скорочення кадрів у Держслужбі статистики

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      Дмитро Дубілет
      Дмитро Дубілет / "Європейська правда"

      Незабаром на державну службу статистики очікують серйозні зміни. Зокрема, буде скорочено 1770 посад і передано в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості.

      Як пояснив очільник Держслужби статистики та водночас міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет, оптимізація у відомстві відбудеться через скорочення підрозділів районного рівня.

      Зверніть увагу! Після скорочення держслужбовці мають іти у приватний сектор, – експерт

      "Враховуючи те, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, є в електронному вигляді, тому підтримка цих підрозділів стала недоцільною. Частину функцій, які виконували районні підрозділи, буде передано на обласний рівень. Окрім цього, ми плануємо спростити звіти, що подають у Держстат, та зменишити їхню кількість", – розповів Дубілет.

      За його словами, на заходи зі скорочення довелося піти, аби перезапустити економіку України.

      Дубілет очолив Державну службу статистики 20 жовтня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

      До речі! Уряд ще вирішив скоротити штат РДА на понад 18 тисяч держслужбовців

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
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