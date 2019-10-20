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      Дмитро Дубілет очолить Держслужбу статистики

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      Дмитро Дубілет
      Дмитро Дубілет / соцмережі

      Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

      Дмитро Дубілет заявив, що на засіданні Кабміну перерозподілили органи влади між міністрами.

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      За його словами, це рішення логічне, оскільки одним із завдань Дубілета буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, головні показники ефективності) для усіх ключових органів влади.

      Він також повідомив, що Держстат збирається провести перепис населення із бюджетом 3,4 мільярда гривень.

      Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності,
      – наголосив Дубілет.

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      Що відомо про Дмитра Дубілета?Йому 34 роки, родом з Дніпра. Є сином Олександра Дубілета – колишнього керівника правління Приватбанку. Навчався у США, Німеччині та Великій Британії.

      У 2005 році заснував IT-компанію Fine Web (Київ) та керував нею до 2010. Згодом був керівником проектів у MasterCard (Варшава), а з 2012-го по 2016-й рік – IT-директором Приватбанку.

      Дубілета також знають як одного зі співзасновників українського мобільного банку monobank. Після обрання президентом Володимира Зеленського Дмитро Дубілет був призначений радником виконувача обов’язків голови СБУ Івана Баканова. Вже 29 серпня його призначили міністром Кабінету міністрів України.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Статистика
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