Дмитрий Дубилет возглавит Госслужбу статистики

Государственной службой статистики будет руководить министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет. Такое решение было принято на заседании правительства.

Дмитрий Дубилет заявил, что на заседании Кабмина перераспределили органы власти между министрами.

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По его словам, это решение логично, поскольку одной из задач Дубилета будет установка и подсчет KPI (Key Performance Indicators, главные показатели эффективности) для всех ключевых органов власти.

Он также сообщил, что Госстат собирается провести перепись населения с бюджетом 3,4 миллиарда гривен.

Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности,

– отметил Дубилет.

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Что известно о Дмитрии Дубилете?

Ему 34 года, родом из Днепра. Является сыном Александра Дубилета – бывшего руководителя правления ПриватБанка. Учился в США, Германии и Великобритании.



В 2005 году основал IT-компанию Fine Web (Киев) и руководил ею до 2010. Впоследствии был руководителем проектов в MasterCard (Варшава), а с 2012-го по 2016-й год – IT-директором ПриватБанка.



Дубилета также знают как одного из соучредителей украинского мобильного банка monobank. После избрания президентом Владимира Зеленского Дмитрий Дубилет был назначен советником исполняющего обязанности председателя СБУ Ивана Баканова. Уже 29 августа его назначили министром Кабинета министров Украины.