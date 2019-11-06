Дубилет анонсировал массовое сокращение кадров в Госслужбе статистики

Вскоре на государственную службу статистики ожидают серьезные изменения. В частности, будут сокращены 1770 должностей и передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости.

Как пояснил глава Госслужбы статистики и одновременно министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, в ведомстве произойдет за счет сокращения подразделений районного уровня.

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"Учитывая то, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, есть в электронном виде, то поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень. Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, которые подают в Госстат, и уменьшить их количество", – рассказал Дубилет.

По его словам, на меры по сокращению пришлось пойти, чтобы перезапустить экономику Украины.

Дубилет возглавил Государственную службу статистики 20 октября. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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