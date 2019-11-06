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      Дубилет анонсировал массовое сокращение кадров в Госслужбе статистики

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      Дмитрий Дубилет
      Дмитрий Дубилет / "Европейская правда"

      Вскоре на государственную службу статистики ожидают серьезные изменения. В частности, будут сокращены 1770 должностей и передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости.

      Как пояснил глава Госслужбы статистики и одновременно министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, в ведомстве произойдет за счет сокращения подразделений районного уровня.

      Обратите внимание! После сокращения госслужащие должны идти в частный сектор, – эксперт

      "Учитывая то, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, есть в электронном виде, то поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень. Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, которые подают в Госстат, и уменьшить их количество", – рассказал Дубилет.

      По его словам, на меры по сокращению пришлось пойти, чтобы перезапустить экономику Украины.

       

      Дубилет возглавил Государственную службу статистики 20 октября. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

      Кстати говоря! Правительство решило сократить штат РГА более чем на 18 тысяч госслужащих

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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