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      Массовые чистки чиновников: кого уволят с госслужбы

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      Дмитрий Дубилет
      Дмитрий Дубилет / ТСН

      В Кабмине анонсировали массовые сокращения чиновников местных уровней, а также служащих Госкомстата и Государственной аудиторской службы. На этом история не закончится: правительство рассматривает увольнение и чиновников других государственных органов. О том, сколько людей вскоре уволят и что с ними будет – далее.

      Так, под увольнение уже подпадают более 20 тысяч человек. Об этом в интервью 24 каналу рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

       Актуально: Дубилет анонсировал массовое сокращение кадров в Госслужбе статистики

      В районных государственных администрациях мы сокращаем 18 500 человек, в Госстате – почти 2 тысячи человек. Кроме того, в Государственной аудиторской службе мы сокращаем почти 3 тысячи человек
      – подчеркнул он.

      Дубилет говорит: все эти увольнения являются очень болезненным вопросом, однако – неизбежным.

      Это действительно больной вопрос, но все мы понимаем: у нас действительно бедная страна, у нас работает много государственных служащих, и мы не можем их себе позволить. Мы не можем иметь такое большое количество людей, которые не приносят такой большой пользы обществу,
      – пояснил министр.

      В то же время, Дубилет надеется, что все уволенные чиновники смогут найти новую работу и "принять участие уже в новой экономике". По его словам, правительство будет помогать этим людям с трудоустройством, однако пристроить всех не удастся.

      "Мы будем им помогать, но мы, конечно, не сможем всем обеспечить новое место работы. У нас перезапускается служба занятости, мы будем делать массовое профилирование этих сотрудников, чтобы понять где можно их применить", – говорит политик.

      Важно: Правительство решило сократить штат РГА более чем на 18 тысяч госслужащих, – Дубилет

      Кабмин также планирует ввести курсы цифровой грамотности, чтобы эти люди стали уверенными пользователями ПК и были конкурентоспособными.

      Будем помогать, но это – жизнь, это капитализм. Мы не можем держать большой штат людей и платить им зарплату, потому что нам просто тяжело пойти на такой шаг,
      – уточнил Дубилет.

      Он добавил, что в Украине существует еще много потенциала для сокращения, а в ближайшее время Кабмин возьмется и за чистку других государственных органов.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
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