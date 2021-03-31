В правительстве объяснили, будут ли "отселять" министерства в регионы
В Кабинете Министров заявили, что имеющиеся министерства отправлять в области не будут. Однако при необходимости будут создавать новое ведомство и рассматривать возможность его базирования не в Киеве.
Источник:Укринформ
Министр Кабинета Министров Олег Немчінов в комментарии изданию объяснил планы по отселению центральной власти в регионы.
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Будут ли переселять ведомства в другие города
Можем говорить о том, что, например, вновь созданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах,
– заявил Немчинов.
По его словам, где будет стимулом для развития как региона, так и подготовки местных кадров с внедрением их на государственную службу.
Министр пояснил, что сначала Верховная Рада должна принять наработанный правительством законопроект об изменениях в закон О Кабинете Министров. После этого в правительстве будут готовы перейти к конкретной дорожной карте.
"Мы предусматриваем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в городе Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение", – рассказал министр.
Чиновник также отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта "Эффективное управление" программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского.
Что известно о предложении Зеленского
- Накануне Немчинов в телеграме сообщил, что Владимир Зеленский предложил перенести министерство из Киева в регионы.
- Президент отметил, что такую деконцентрацию органов исполнительной власти можно провести за 2 года.
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