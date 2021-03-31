В Кабинете Министров заявили, что имеющиеся министерства отправлять в области не будут. Однако при необходимости будут создавать новое ведомство и рассматривать возможность его базирования не в Киеве.

Министр Кабинета Министров Олег Немчінов в комментарии изданию объяснил планы по отселению центральной власти в регионы.

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Будут ли переселять ведомства в другие города

Можем говорить о том, что, например, вновь созданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах,

– заявил Немчинов.

По его словам, где будет стимулом для развития как региона, так и подготовки местных кадров с внедрением их на государственную службу.

Министр пояснил, что сначала Верховная Рада должна принять наработанный правительством законопроект об изменениях в закон О Кабинете Министров. После этого в правительстве будут готовы перейти к конкретной дорожной карте.

"Мы предусматриваем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в городе Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение", – рассказал министр.

Чиновник также отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта "Эффективное управление" программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского.

Что известно о предложении Зеленского