У Кабінеті Міністрів заявили, що наявні міністерства відправляти в області не будуть. Однак за необхідності створюватимуть нове відомство та розглядатимуть можливість його базування не в Києві.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у коментарі виданню пояснив плани щодо відселення центральної влади в регіони.

Читайте також В Україні з'явиться Конгрес місцевих і регіональних влад: як це вплине на життя українців

Чи переселятимуть відомства в інші міста

Можемо говорити про те, що, наприклад, новостворені органи, які не забезпечені приміщеннями, кадровим потенціалом у Києві, можуть бути розміщені із самого початку в регіональних центрах,

– заявив Немчінов.

За його словами, де буде стимулом для розвитку як регіону, так і підготовки місцевих кадрів з впровадженням їх на державну службу.

Міністр пояснив, що спершу Верховна Рада має ухвалити напрацьований урядом законопроєкт про зміни до закону про Кабінет Міністрів. Після цього в уряді будуть готові перейти до конкретної дорожньої карти.

"Ми передбачаємо можливість ухвалювати рішення про розміщення центральних органів виконавчої влади не тільки у місті Києві. Я думаю, що народні депутати підтримають таку пропозицію", – розповів міністр.

Урядовець також зазначив, що такі ініціативи втілюються у життя у рамках виконання пункту "Ефективне урядування" програми діяльності Кабінету Міністрів, а також у межах передвиборчої програми Володимира Зеленського.

Що відомо про пропозицію Зеленського