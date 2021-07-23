Свое мнение на этот счет высказала вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина. Она выступила в эфире одного из украинских телеканалов.
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Никаких перспектив и гарантий безопасности
Чиновница обратила внимание на то, что соглашение между Берлином и Вашингтоном не предусматривает никаких гарантий для Украины. Мол, их не получили ни в упомянутом заявлении, ни вне его. "Там говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья". Украина и так пытается присоединиться к ней, она и так существует. Поэтому эта поддержка мне не понятна", – отметила Стефанишин.
Украинская вице-премьер отметила, что в документе также упоминается о создании фонда зеленой трансформации. Однако соответствующие переговоры Украина ведет уже длительное время.
"Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает. Однако никаких перспектив и гарантий безопасности, в частности – относительно членства в НАТО, мы не получили", – подытожила Стефанишин.
Что известно о соглашении между США и Германией
- Главные договоренности Соединенных Штатов Америки и Германии по "Северному потоку-2" касаются сохранения транзита газа через Украину.
- В соглашении указано: если Кремль попытается использовать энергию как оружие или будет оказывать другие агрессивные действия против Украины, Берлин допускает введение новых санкций.
- Ангела Меркель и Джо Байден договорились найти способ продлить транзит российского газа через Украину после 2024 года на 10 лет. Для этого назначат специального представителя.
- Также Вашингтон и Берлин будут работать над поощрением использования возобновляемых источников энергии. Для этого создадут "зеленый фонд", на который выделят 1 миллиард долларов.