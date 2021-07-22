Свою думку щодо цього висловила віцепрем'єрка з питань інтеграції в ЄС та НАТО Ольга Стефанішина. Вона виступила в ефірі одного з українських телеканалів.

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Жодних перспектив та безпекових гарантій

Урядовиця звернула увагу на те, що угода між Берліном та Вашингтоном не передбачає ніяких гарантій для України. Мовляв, їх не отримали ні у згаданій заяві, ні поза нею. "Там мовиться, що Німеччина підтримуватиме ініціативу "Тримор'я". Україна й так намагається приєднатися до неї, вона і так існує. Тож ця підтримка мені не зрозуміла", – відзначила Стефанішина.

Довідка. "Тримор'я" – це політичне об'єднання 12 країн, створене за ініціативою Польщі та Хорватії. На перший саміт у 2016 році запрошували й Україну, але відповіді від нас не отримали.

Українська віцепрем'єрка зауважила, що у документі також згадується про створення фонду зеленої трансформації. Однак, відповідні перемовини Україна веде вже тривалий час.

"Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає. Натомість жодних перспектив та безпекових гарантій, зокрема – щодо членства в НАТО, ми не отримали", – підсумувала Стефанішина.

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