Об этом заявили в Минприроды. Также отметили, что по азоту аммонийному, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не обнаружено.

Обратите внимание Сейм могли загрязнить с территории России, – Минприроды

Качество воды в реке Сейм ухудшается

В Черниговской области наблюдается ухудшение качества воды в реке Сейм.

В городе Батурин зафиксировано превышение по химическому потреблению кислорода в 3,2 раза. В пункте Долинское этот показатель повысился с 71 до 81 миллиграмма на дециметр кубический, что превышает норму в 2,7 раза,

– отметили в Минприроды.

Также добавили, что растворенный кислород в Батурине и Долинском составляет 0,35 и 0,58 миллиграмма на дециметр кубический. В то же время отметили, что по азоту аммонийному, нитритах, фосфатах и хлоридах превышений не обнаружили.

Кстати, результаты измерений проб воды в Десне на Черниговщине свидетельствуют, что растворенный кислород в пределах нормы. Снизился только на участке реки в селе Большое Устье. В частности, составляет 2,51 миллиграмма на дециметр кубический.

Также фиксируется превышение химического потребления кислорода, которое составляет 38 – 50 миллиграммов на дециметр кубический на участке Большое Устье – Максаки. В то же время содержание азота аммонийного, нитритов, фосфатов и хлоридов не превышает нормативные значения.

Также в Минприроды отметили, что по результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Сумской и Черниговской областях, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а еще тяжелых металлов не обнаружили.