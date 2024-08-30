Первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что загрязнение в Сейм могло попасть с территории России.По его словам, из-за отсутствия коммуникации между Украиной и Россией нельзя установить, было ли это случайно, или намеренно.

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Источником загрязнения мог стать завод

Краснолуцкий отметил, что загрязнение произошло с какого-то завода. Он пояснил, что, вероятно, источником загрязнения мог стать спиртзавод или другой завод, который находится на территории России.

Мы можем констатировать, что загрязнения химическими и токсичными веществами нет,

– объяснил Краснолуцкий.

Заместитель министра пояснил, что зато есть свидетельства о загрязнении органическими веществами.