Перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що забруднення в Сейм могло потрапити з території Росії.За його словами, через відсутність комунікації між Україною та Росією не можна встановити, чи це було випадково, чи навмисно.
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Джерелом забруднення міг стати завод
Краснолуцький зауважив, що забруднення відбулося з якогось заводу. Він пояснив, що, ймовірно, джерелом забруднення міг стати спиртзавод чи інший завод, який знаходиться на території Росії.
Ми можемо констатувати, що забруднення хімічними та токсичними речовинами немає,
– пояснив Краснолуцький.
Заступник міністра пояснив, що натомість є свідчення про забруднення органічними речовинами.