Місцеві жителі Криму помітили, що Росія намагається всіляко створити ілюзію захищеності Керченського мосту. Зокрема, повітряний простір там захищає загоризонтна РЛС "Соняшник", передає 24 Канал.

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Про "Тріумф" не доводиться говорити

Звісно, установки "Тріумф" могли збивати все, що тільки підлетить – ракети та літаки. Так само допомогти можуть і "Панцир-С1".

Проте Сили оборони знищили практично всі С-400, а С-300 відвели подалі. Вони ще можуть збивати ракети на підльоті до мосту, але не будуть такими ефективними.

Крім цього, місцеві проводять розвідку та передають потрібні дані "туди, куди треба". Вони припускають, що скоро цей міст "звалиться, що й диму не залишиться". Припускають, що час готуватись до грандіозного фіналу.

Що відбувається на Кримському мосту: дивіться фото