Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що наші війська підійшли до Коренево, туди вже заходили ДРГ, але в місті ще є росіяни.

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Ситуація на Курщині

Світан зазначив, що наші війська підійшли до річки Сейм. А отже є можливість брати росіян в оперативний "котел". І далі в міру їхнього спротиву вирішувати, що з ними робити – знищувати чи брати в полон. Крім того, СОУ практично готові до руху на Рильськ.

Росіяни починають окопуватись уздовж траси Рильськ-Льгов-Курчатов, розуміючи, що нам зручніше виходити з Глухова на Рильськ. Там пряма дорога, рівна місцевість північніше річки Сейм. Ми можемо вийти на Рильськ з 2 боків, є такий задум,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

За словами військового експерта, на жаль, є просування росіян на Харківщині біля Куп'янська в районі річки Оскіл. Метою росіян є Куп'янськ-Вузловий – залізничний вузол, який росіяни використовували ще у 2022 році для перекидання військ і техніки з Валуйок.

"Для них дуже важливо його взяти. Ця ситуація небезпечна, але на цьому напрямку є достатньо сил і засобів, щоб узяти її під контроль. До того ж росіяни пішли останнім часом на проривні атаки. Вони намагаються вклинитись вузькою смугою, зрізати який не важко, якщо є достатньо сил і засобів", – наголосив льотчик-інструктор.