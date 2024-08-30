Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что наши войска подошли к Коренево, туда уже заходили ДРГ, но в городе еще есть россияне.

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Ситуация на Курщине

Свитан отметил, что наши войска подошли к реке Сейм. А значит есть возможность брать россиян в оперативный "котел". И дальше по мере их сопротивления решать, что с ними делать – уничтожать или брать в плен. Кроме того, СОУ практически готовы к движению на Рыльск.

Россияне начинают окопаться вдоль трассы Рыльск-Льгов-Курчатов, понимая, что нам удобнее выходить из Глухова на Рыльск. Там прямая дорога, ровная местность севернее реки Сейм. Мы можем выйти на Рыльск с 2 сторон, есть такой замысел,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

По словам военного эксперта, к сожалению, есть продвижение россиян на Харьковщине возле Купянска в районе реки Оскол. Целью россиян является Купянск-Узловой – железнодорожный узел, который россияне использовали еще в 2022 году для переброски войск и техники из Валуек.

"Для них очень важно его взять. Эта ситуация опасна, но на этом направлении есть достаточно сил и средств, чтобы взять ее под контроль. К тому же россияне пошли в последнее время на прорывные атаки. Они пытаются вклиниться узкой полосой, срезать которую не трудно, если есть достаточно сил и средств", – подчеркнул летчик-инструктор.